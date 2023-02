Lasso perdió en las ocho preguntas del referendo y enfrenta al crecimiento del correísmo

Foto: AFP

El Gobierno perdió en las 8 preguntas del referendo que impulsó

También toda nuestra solidaridad con los familiares, amigos y amigas de Omar Menéndez, candidato ganador a la Alcaldía de Puerto López, asesinado el día de la elección. Horror y violencia política. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 6, 2023

La pretensión reeleccionista que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, esbozó en diciembre último sufrió un golpe si no definitivo al menos impactante en el referendo del domingo, en el que el No se encaminaba a triunfar en las ocho preguntas, pero también en las elecciones de prefectos y alcaldes, en las que Revolución Ciudadana, referenciada en el exmandatario Rafael Correa, se anotó triunfos de peso., lo que supone un rechazo de hecho a su gestión, a la que le quedan todavía más de dos años.Con el referendo,Con los resultados hasta este lunes por la tarde, Ecuador no podrá extraditar a acusados de delitos relacionados con el crimen organizado transnacional ni conformar un consejo que controle la conducta de los fiscales ni reducir el número de integrantes de la Asamblea Nacional (AN, parlamento).También ganaba el No en las preguntas para cambiar los requisitos de funcionamiento de los partidos, para dejar sin funciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y modificar su designación, para crear un sistema de áreas de protección hídrica en busca de salvaguardar las fuentes de agua y acuíferos y para conformar un sistema de compensación por servicios ambientales.parece ir más allá de identidades partidarias.Lasso pretendía hacer en simultáneo un referendo y una consulta popular, pero la Corte Constitucional dio de baja las tres preguntas de la consulta y solo habilitó las del referendo, vinculadas a aspectos constitucionales.La diferencia técnica entre uno y otro mecanismo es que la consulta es sobre temas de interés general pero sin incidencia en la estructura constitucional.El presidente, usuario muy habitual de redes sociales, no se había pronunciado hasta esta tarde sobre la jornada del domingo.Pero tanto como el golpe que supone la victoria del No en el referendo, las autoridades del Palacio de Carondelet van a acusar la pobre performance de fuerzas cercanas al oficialismo y, en contraposición, el buen rendimiento de los candidatos correístas, de izquierda y hasta de Pachakutik, el brazo político de la Conaie, que el año pasado propició un largo paro general.Por empezar,donde el correismo desplazó después de 31 años a los socialcristianos, que buscaban la reelección de Cynthia Viteri.Pero-claramente opositor a Lasso-, citado por la agencia AFP.También en Cuenca ganó un candidato de izquierda: Cristian Zamora, de Izquierda Democrática, obtuvo la alcaldía con apenas 18,56% de los votos.Mantilla especuló con que “aunque son varios los factores que incidieron en los resultados, a futuro es un termómetro claro de lo que puede pasar en las próximas elecciones presidenciales”.sentenció.Desde Bruselas, donde vive desde que dejó la presidencia, Correa le reclamó a Lasso que “llame a muerte cruzada” y “váyase con algo de decencia”.La llamada “muerte cruzada”, contenida en el artículo 148 de la Constitución, es un mecanismo por el que tanto el presidente como la misma Asamblea Nacional pueden interrumpir los mandatos y llamar a elecciones para volver a cubrir esos cargos.La facultad puede ser ejercida solamente por una vez y durante los tres primeros años de los cuatro que dura el mandato y que ejercen simultáneamente el Ejecutivo y el Legislativo.