Anuncian documental sobre McCartney que indaga en su vida después de The Beatles

Paul McCartney y su vida después de la ruptura The Beatles será abordada en el nuevo documental, que contará con dirección del reconocido cineastaLa película se basará en, para narrar el tiempo entre la disolución de la banda de Liverpool y el surgimiento de Wings en los años 70.Según un comunicado de prensa, “Man On The Run” servirá como, dijo en un texto Neville, cuyo filmeobtuvo el Premio Oscar a la Mejor Película Documental en 2014, y un Premio Grammy a la Mejor Película Musical., agregó el director, dijo el director al anunciar el proyecto.-siguió-.Neville tendrá acceso a videos caseros y fotos nunca antes vistos de los archivos de la familia McCartney. El material de archivo se combinará con nuevas entrevistas, para repasar distintos momentos de la etapa solista de Paul, especialmente con Wings.El título provisorio, “Man On The Run”, remite al título de su disco, “Band On The Run”, y también hace alusión a los primeros años de Paul en solitario con la ayuda de su pareja Linda McCartney para la conformación de Wings.El documental es financiado por MPL & Polygram Entertainment y presentado y producido por MPL, Polygram Entertainment y Neville's Tremolo Productions. La película tiene como productores a Michele Anthony, David Blackman, Neville, Caitrin Rogers y Scott Rodger y Ben Chappell de MPL., dijo Anthony., concluyó la productora.