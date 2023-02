Río Negro inauguró su primer refugio estatal para personas en situación de calle

Foto: Gobierno de Río Negro.

La Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, inauguró este lunes en General Roca el primer "dispositivo estatal de pernocte para personas en situación de calle", destinado a hombres y mujeres mayores de 18 años, se informó oficialmente.La Legislatura de la provincia patagónica incorporó en diciembre del año pasado la Ley 5614, que impulsa la protección integral y la efectivización de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle."Incluye a personas que se encuentren en establecimientos públicos o privados (médicos, asistenciales, penitenciarios u otros) de los que deban egresar y no tengan recursos para procurarse una vivienda", dice la norma."Que hayan sido notificados de una resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo y no tengan recursos para procurarse una vivienda y/o habiten en asentamientos precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad psicofísica", agrega.El espacio contará con 12 plazas que se irán renovando día a día y ofrecerá alojamiento, alimentación y aseo durante la noche, a la vez que tendrá un lugar habilitado para el resguardo de las pertenencias.El Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria rionegrino adelantó que la iniciativa "también se llevará a cabo en Allen, Viedma, Cipolletti y Fernández Oro"."Buscamos trabajar con políticas públicas que puedan ir mitigando la desigualdad social y las carencias que tienen tantas personas que no acceden a los mismos derechos que otras", dijo en la inauguración la gobernadora Carreras.