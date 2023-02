Los caminos sonoros de Pablo Ziegler, ahora a dos pianos en el festival de jazz Summertime

Pablo Ziegler llega a Beebop / Foto: Gentileza Manuel Pose Varela

Ziegler: "Lo último que hice fue una ópera sobre el libro “El cantor de tangos”, de Tomás Eloy Martínez" / Foto: Gentileza Shigeto Imura

El músico y compositor argentino radicado en Estados Unidosretorna a la escena local para integrarse al festival de jazz Summertime en la sala porteña Bebop Club, donde ofrecerá el primer par de recitales al frente de un cuarteto con dos pianos, una experiencia sonora que, advierte,a su música., asegura Ziegler durante una entrevista con Télam.Esa apuesta musical, que a finales de febrero de 2022 también desplegó sobre el escenario del Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, tendrá ahora un carácter más intimista en la sala porteña de Uriarte 1658 donde sonará el viernes 10 y el sábado 11 desde las 20.Para concretar este paso expresivo, el artista, de 78 años, que en 2018 ganó un Grammy por su álbum “Jazz Tango”, toca con dos de sus habituales laderos en el país:en bandoneón yen contrabajo y a ellos suma a la pianista japonesa–informa-El cuarteto con sus dos pianos ofrecerá otro par de presentaciones en Bebop Club el viernes 3 de marzo, fecha que extenderá la presencia del músico en el país.El pianista, compositor y arreglador comenta al respecto queDesde esta nueva formación, Ziegler da un renovado paso en una estética propia que vincula libremente al tango con un saber académico y con la libertad interpretativa del jazz, en una interpretación personal de diversas experiencias personales entre las que destacan los 11 años como pianista del quinteto de Piazzolla (entre 1978 y 1989).Como parte del grupo del centenario bandoneonista marplatense, participó de los registros de “Tango: Zero Hour”, “La Camorra” y “Central Park Concert”, pero además lideró sus propios grupos (en Estados Unidos, Europa y Argentina).Personalidad Destacada de la Cultura de Buenos Aires desde 2019 y Ciudadano Honorario de Nueva Orleans, en los últimos años actuó en el Carnegie Hall, Royal Albert Hall, Vienna Konzerthaus, Muziekgebouw, Bozar, entre otros reputados sitios, y siguió expandiendo las fronteras tangueras entre el jazz y la música culta.-No me gustan las casillas, trato de crear no-casillas y, en cambio, elijo hacer la música que siento. Yo estaba destinado a ser pianista clásico y se me cruzó un amigo con un disco de pasta de Duke Ellington y me fue envolviendo, tuve un cuarteto de bebop, con los años fui aprendiendo más y eso me llevó hacia otros lados.Hasta que me cruzo también con David Stivel y me puse a dirigir la orquesta de Canal 13 con la que grabábamos todos los sábados las músicas de sus programas hasta que la Triple A nos amenaza a todos los que trabajábamos con él y me voy a Estados Unidos. Es allá donde me contacta Piazzolla que me da toda una carrera en el mundo porque tocábamos en todos los festivales de jazz y desde entonces hago un jazz muy conectado con lo argentino o una cosa argentina muy vinculada al jazz (risas).Hasta que Piazzolla incluyó al tango en esa esfera, la única fusión del jazz era con la música latina, pero a partir de él y de composiciones muy referentes del nuevo tango, fui incorporando obra mía.- Yo creo que sí y de hecho venimos de hacer algo muy lindo juntos en la Sala Sinfónica de San Pablo. Pero te digo más, ando con ganas de acercarme más al sonido actual y de pronto me agarran ataques de rock and roll. Hay una tendencia mía, si me dan el cuero y los años, a que aparezca un sonido más rockero en mi música.-Afortunadamente me comisionan para la composición de obras y me siguen llamando para otros formatos. Lo último que hice fue una ópera sobre el libro “El cantor de tangos”, de Tomás Eloy Martínez, que está ambientado en la época de la dictadura y se basa en aspectos de la vida del gran intérprete que fue Luis Cardei (fallecido el 18 de junio de 2000), pero la fecha de estreno se fue al demonio con la pandemia y ahora están por armarse “stage concert” (con el segmento musical de la obra pero sin la puesta y la escenografía) para ver si es posible montarla en algún momento.