Funcionarios y dirigentes del FdT celebraron el llamado del presidente a una mesa política

Foto: Cris Sille

Celebramos y acompañamos la iniciativa del presidente @alferdez de convocar a un espacio de debate para que nuestro espacio político continúe profundizando el sendero de desarrollo, con un sentido federal e inclusivo https://t.co/pJ8nyDlGnc — Juan Manzur (@JuanManzurOK) February 6, 2023

Cómo presidente del PJ, el partido más importante de nuestra coalición de Gobierno, he decidido convocar en los próximos días a la conformación de una mesa que diseñe las reglas electorales del Frente y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año. — Alberto Fernández (@alferdez) February 5, 2023

Foto: Alejandro Santa

Funcionarios del Gobierno nacional y dirigentes del Frente de Todos (FdT) respaldaron eeste lunes la decisión del presidente Alberto Fernández de convocar a una mesa política del oficialismo para definir estrategias para las próximas elecciones, al considerar quede la coalición."Celebramos y acompañamos la iniciativa del presidente Alberto Fernández de convocar a un espacio de debate para que nuestro espacio político continúe profundizando el sendero de desarrollo, con un sentido federal e inclusivo", publicó el jefe de Gabinete,, en su cuenta de Twitter.En la misma sintonía también se expresó el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),, al afirmar que el FdT "encontrará una buena alternativa electoral" para llegar "potenciado" a los comicios."Soy de los que confían enormemente en la paciencia, capacidad, inteligencia y compromiso de nuestros principales dirigentes. Vamos a encontrar una buena alternativa electoral y, tanto en primera como segunda vuelta", aseguró Rossi por FM La Patriada.A la vez, llamó a "no naturalizar la proscripción" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un año donde "la democracia argentina cumple 40 años y es la primera vez que vamos a tener una dirigenta política proscripta".La mesa política anunciada el domingo por el Presidente a través de Twitter tiene como objetivo diseñar "las reglas electorales del Frente y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año", en las que se renovarán autoridades y legisladores en 22 de las 24 jurisdicciones, Presidente y Vice y 24 senadores y 130 diputados nacionales.El secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete y dirigente del Movimiento Evita,, opinó que la convocatoria "es positiva" y que "debe expresar la amplitud y diversidad" del FdT."Tienen que estar representados todos los sectores y partidos que integran el FdT", remarcó Navarro por Radio Futurock.Quien también valoró el llamado del Presidente es el cosecretario general de la CGT y dirigente del Sindicato de Camioneros,, al resaltar que "es el momento justo para empezar a discutir que es lo que vamos a presentar" en los próximos comicios."Lo hablé con Alberto (Fernández) la semana pasada. Todos los sectores estábamos reclamando tener una mesa para debatir y decir lo que tengamos que decir. La idea era darle nuestras propuestas a la sociedad para que podamos presentarlas en las próximas elecciones", señaló por La Patriada.Una de las cuestiones a definir por la mesa política del oficialismo será, con distintos postulantes que dirimirán quién será el candidato a la Presidencia que finalmente represente a la coalición.El diputado del Frente de Todos (FdT)valuó que "debe haber diálogo" entre los distintos sectores del oficialismo para "tener aptitud" en los comicios."Tenemos que tener diálogo entre todos los sectores y de esta forma vamos a contar con una gran aptitud electoral en agosto, cuando sean las PASO, y en octubre, cuando se hagan las generales. No tengo ninguna duda sobre eso", aseguró Valdés por Radio Del Plata.El senador bonaerense oficialista y dirigente del gremio de vendedores de diariosponderó la decisión y pidió que "se trabaje en un programa que vaya más allá de la definición de las candidaturas"."Confío en que dicho ámbito de debate sirva para abrir la convocatoria a los sectores sociales, de la producción y del trabajo que acompañan a nuestra coalición de Gobierno con los que compartimos un mismo proyecto de país", subrayó Plaini en Radio Provincia.El gobernador de Entre Ríos,, dijo este lunes en Paraná sobre la iniciativa del Presidente que "todas las mesas son importantes porque conducen a amalgamar consensos". Esos acuerdos "son necesarios", apuntó, y convocó a buscar los pactos "más amplios que se puedan lograr" para llegar a una lista de candidatos.Fernández convocó, como presidente del PJ, a"Confío en que dicho ámbito de debate sirva para abrir la convocatoria a los sectores sociales, de la producción y del trabajo que acompañan a nuestra coalición de Gobierno con los que compartimos un mismo proyecto de país", indicó Fernández al lanzar la convocatoria vía Twitter.En cuanto a las candidaturas, el Presidente dijo en Madrid el 10 de mayo del año pasado, durante una entrevista a la cadena pública española RTVE, que iría por la reelección aunque luego aclaró que todavía no era el momento de estar "pensando en eso".Por su parte, fuentes cercanas aseñalaron a Télam que para el tigrense "es incompatible ser ministro de Economía y candidato a presidente", una frase que el titular del Palacio de Hacienda está repitiendo en diversos ámbitos.-quien no descarta competir por la gobernación de Tucumán-,En tanto, la vicepresidenta Fernández de Kirchner anunció inicialmente que su nombre no estará este año en ninguna boleta electoral, mientras que en una segunda intervención, durante un acto en Avellaneda, remarcó que las limitaciones que ella afrontaba en materia electoral se debían a una "proscripción". Sectores afines a la titular del Senado promueven su postulación y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, dijo que es "su candidata".