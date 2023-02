Qué hizo cada uno de los rugbiers condenados durante el crimen de Fernando

La jueza María Claudia Castro. (Foto Diego Izquierdo)

Los siguientes son los roles y acciones que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores les asignó a los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa en función de distintas pruebas, sobre todo, las imágenes de video, los peritajes y los dichos de testigos presenciales:estuvieron en todo momento atacando a la víctima", sostuvo la jueza María Claudia Castro en su voto, al que adhirieron los otros magistrados Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari.Sobre estos dos condenados, la jueza resaltócomo así también el resultado de la", y que en las "botamangas" del pantalón de Ciro Pertossi "se detectó sangre humana con el patrón genético de Fernando Báez Sosa", lo que los vincula con el hecho, en el que "la mayoría de los golpes que ocasionaron la muerte fueron patadas dirigidas a la cabeza del fallecido".Para la presidenta del tribunal,, inmediatamente del comienzo del ataque, se movilizan desde la parte trasera del auto hacia donde yacía Fernando Báez Sosa, efectuando movimientos de ataque".Según Castro,en su rol de coautor, se extrae sin esfuerzo (…) habiendo resultado elocuente el hallazgo de sangre en la que se detectó el perfil genético de la víctima en todas las prendas que vestía aquella noche".La jueza consideró que esta situación "demuestra inequívocamente el contacto directo (de Benicelli) con el cuerpo de Fernando Báez Sosa y que"(…) ha quedado claro mediante pruebas directas y contundentes -testimonios, videos y hallazgos periciales- que, o bien realizaron una conducta indispensable, una vez que la víctima se encontró rendido y en estado de absoluta indefensión", sostuvo Castro.Mientras tanto,"El imputado Ayrtonrealizó un aporte no esencial en el hecho (dado que) no se corroboró con el grado de certeza que requiere esta etapa, que haya ejercido acciones directas contra Fernando Báez Sosa, o algún aporte de imprescindible relevancia, para posibilitar a los autores concretar su acción criminal", indicó la magistrada en el fallo.Respecto de, Castro entendió que "su aporte resultó secundario" desde que "no revisitó las características de necesario o imprescindible para la concreción del resultado" y advirtió que "fue quien filmó el inicio del ataque, grabación que dura siete segundos"."Asu situación no difiere en lo sustancial, respecto de los otros dos partícipes secundarios", añadió.