La defensa apelará las condenas a 15 años de prisión que recibieron tres de los acusados

Foto: Diego Izquierdo.

Fernando Burlando, uno de los abogados de los padres de Fernando Báez Sosa, anunció este lunes que apelará las condenas a 15 años de prisión impuestas a los tres rugbiers que fueron considerados "partícipes secundarios" del crimen y señaló que en esos casos se hizo "una justicia débil, y una justicia débil no es justicia"., señaló el letrado al retirarse del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores."Vamos a apelar", señaló el abogado mientras mostraba una copia en papel de la sentencia del tribunal:Burlando cuestionó la condena a 15 años para Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi como "partícipes secundarios" del crimen y advirtió que revertir esta resolución será su "objetivo de acá en adelante". Los otro cinco rugbiers acusados en el juicio fueron condenados a cadena perpetua.Fue una Justicia débil y la justicia débil no es justicia", remarcó, aunque reconoció como positivo que el tribunal dio por acreditada la materialidad del hecho y la calificación del mismo como un homicidio doblemente agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas."Fueron quince jornadas de debates en que lo único que se vio fue a una criatura pedir clemencia. Y este tribunal tuvo clemencia con estos tres acusados de una manera irracional. Ese va a ser el motivo de nuestra apelación", sostuvo Burlando, quien reiteró su pedido de "prisión perpetua para todos".A su vez, destacó que "la riña no apareció" y "el homicidio preterintencional tampoco"; tal como postulaba la defensa de los rugbiers."Con Fernando nadie tuvo piedad. Con estos tres acusados de esta banda que se encargó de matarlo tuvieron una contemplación que ellos mismos no tuvieron", añadió el abogado, quien describió a los jueces como "contemplativos".Para Burlando, "no tiene sentido que le hayan asignado una participación secundaria" y consideró que "es contradictorio, irracional e incoherente pensar que uno participó más o menos de un plan" cuando, según él, "todos participaron".Es un largo recorrido", opinó, tras lo cual, destacó que en el debate hubo "dos fiscales excepcionales" con los que trabajaron "codo a codo de una manera feroz".Más temprano, antes de conocerse el veredicto, Burlando había afirmado: "Nuestra conclusión es la aplicación de la prisión perpetua para los ocho acusados. No pensamos otras alternativas, por lo menos hoy. Ese sería el fallo la máxima para nosotros."