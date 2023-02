Para Lula el ataque a Brasilia fue "una revuelta de ricos que perdieron las elecciones"

El 8 de enero, militantes bolsonaristas invadieron el Congreso y la sede del Gobierno en Brasilia. (Foto: AFP)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este lunes que el asalto a los poderes del 8 de enero en Brasilia, durante un discurso en el que fustigó al Banco Central por haber elevado la tasa de interés de referencia de la economía al 13,5% anual y convocó al sector industrial a protestar por la política monetaria."Lo que ocurrió fue una revuelta de los ricos que perdieron las elecciones.Yo gané las las elecciones para cambiar y si decepcionamos a este pueblo pienso 'qué será del país'. El país no puede ser gobernado para pocos, sino para la gran mayoría", aseguró Lula en uno de los discursos más encendidos contra el Banco Central que heredó de la gestión de Jair Bolsonaro (2019-2022).Lo hizo durante el acto de asunción al frente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), principal institución de fomento de América Latina, de su exministro y economista Aloizio Mercadante.En ese marco,El líder del Partido de los Trabajadores fustigó directamente al Banco Central presidido por el bolsonarista Roberto Campos Neto y que seguirá en el cargo hasta 2024 en virtud de una ley aprobada por el Congreso que le otorga a la autoridad monetaria "independencia" de los gobiernos electos.Dirigiéndose a la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), poderosa entidad empresarial, Lula afirmó que los empresarios "necesitan aprender a quejarse".y ahora que no lo es no protestan ante una tasa que impide tomar créditos y genera el freno del crecimiento. Si la clase empresaria no se manifiesta contra la tasa de interés, ellos no van a bajar la tasa", aseguró.