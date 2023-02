"Justicia para mí es que le den perpetua a todos", dijo la mamá de Fernando

Silvino Báez y Graciela Sosa ya están en Dolores a la espera del veredicto. Foto: Diego Izquierdo

La espera frente al tribunal.

La madre de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en la puerta de un boliche de Villa Gesell en enero del 2020, aseguró quemientras caminaba hacia los tribunales de Dolores para escuchar la lectura de la sentencia., dijo Graciela Sosa pasadas las 12.30 del mediodía cuando se dirigía a la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la mencionada ciudad bonaerense, donde se dará conocerá el veredicto contra los ocho rugbiers acusados del asesinato del joven de 18 años.La mujer ingresó a la sede judicial a paso lento abrazada a su esposo Silvino Báez y tomada del brazo de una agente policial,"Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos desde el primer día. Estamos fuertes y confiados de que se va a hacer justicia por Fernando. Vinimos con la esperanza de hacer Justicia para que él pueda descansar en paz", señaló Graciela.A su vez, la mamá de Fernando dijo que su hijo lo está acompañando "desde el más allá" y admitió que pasó "una noche muy angustiante"."Él me da las fuerzas para seguir. La noche anterior no pude conciliar el sueño. Me la pasé pensando en este momento", describió.Por su parte,Los padres de Fernando llegaron minutos antes de las 12 a Dolores, cuando ingresaron a la confitería de un hotel cercano al edificio de los tribunales, donde entre otros, se abrazaron con Ramón Dupuy, el abuelo del niño Lucio que fue asesinado en Santa Rosa y que llegó minutos antes para acompañarlos.La zona de los tribunales permanecía este mediodía vallada y con un operativo de seguridad policial para evitar el ingreso al edificio judicial de Dolores de personas ajenas al juicio.