Personal de enfermería y ambulancias pone en jaque el sistema público de salud británico

El personal de enfermería y de ambulancias de Inglaterra, inició este lunes una nueva huelga de 48 horas en varias partes del país en reclamo de aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales, que los organizadores auguran que será la de "mayor intensidad de la historia".Esta nueva medida, la mayor ronda de huelgas del sistema público de salud (NHS) de la historia, se suma a otros reclamos que se vienen realizando en reclamo de un aumento salarial por encima de la inflación y estará respaldada por el Royal College of Nursing y los sindicatos GMB y Unite.. Los miembros de otros sindicatos de la salud también están en huelga, lo que hace que hoy sea el día de huelga más grande en el NHS", informaron desde el sindicato.En Inglaterra, el Royal College of Nursing está exigiendo un aumento del 12% para todos los trabajadores del NHS, mientras que los dos sindicatos de ambulancias están pidiendo un aumento del 2,75%.El gremio informó que si bien han tenido conversaciones con el Gobierno, el primer ministro, Rishi Sunak, todavía se niega a iniciar negociaciones salariales formales, que detendrían las huelgas de enfermeras.En una carta dirigida al primer ministro este fin de semana,"Su gobierno parece cada vez más aislado al negarse a reabrir las discusiones sobre el premio salarial del NHS para 2022-23. Como resultado, la medida de fuerza en Inglaterra permanece, con decenas de miles de enfermeras perdiendo salarios para asegurarse de escuchar su voz. No debe ser en vano", explicó la dirigente sindical.También dijo que será el mayor paro en los 75 años de historia del NHS.", agregó e instó a restablecer su gobierno ante los ojos del público y demostrar que está del lado del contribuyente decente y trabajador.Mientras que el viernes pasado el gobierno de Gales hizo una oferta al personal del NHS de un aumento salarial adicional del 3% para el año fiscal en curso (2022-23), por lo que se canceló la huelga planificada en Gales para esta semana.Mientras tanto, el Gobierno está presionando en el Parlamento por nuevas leyes que exigirán niveles mínimos de servicio en los días de huelga., que ha reducido el poder adquisitivo de los trabajadores.Las huelgas afectaron a varios sectores, incluyendo la educación, los transportes y otros servicios públicos.La inflación en el Reino Unido aumentó significativamente en los últimos meses, superando el 10,5%, en gran parte se debe al aumento de los precios de los alimentos y el combustible, así como al aumento de los salarios.