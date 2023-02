Suspenden la aplicación del impuesto PAIS para la importación de camiones y pickups

La medida alcanza la importación de pickups, furgonetas, furgones y camiones rígidos / Foto: Archivo.

Quienes importen los vehículos señalados en el decreto 58/202 pasarán a pagar el tipo de cambio oficial

El Gobierno suspendió la aplicación del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) a las operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera, a través del decreto 58/202 publicado en el Boletín Oficial.De esta manera, quienes importen este tipo de vehículosque el viernes cerró en $ 195,40.La ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y sus modificaciones incorporó el denominado Impuesto PAÍS en diciembre de 2019.En octubre del año pasado se determinó que el impuesto comprendía a las operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera efectuadas por residentes en el país para el pago de obligaciones por la importación de las mercaderías incluidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).Estas posicionesy que demandan la adquisición de moneda extranjera para cuestiones ajenas a cualquier cadena productiva nacional, como así también vehículos que, por su configuración, no están concebidos para otro uso que no sea el de transporte de mercancías.Sin embargo, el Gobierno determinó ahora “suspender el referido impuesto para aquellos vehículos comprendidos en las mencionadas posiciones arancelarias, en tanto sean camionetas pick up, furgonetas, furgones o camiones rígidos, diseñados para un máximo de tres pasajeros, en la misma línea, incluido el conductor, independientemente de su valor”.