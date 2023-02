La Premier acusa al Manchester City de incumplir el "Fair play" financiero

El City en la mira de la Premier League.

El, en donde juega el argentino campeón del mundo Julián Álvarez,por estas horas, según publica este lunes la prensa británica.La acusación de la Premier League hacia el Manchester City apunta a que el club "ciudadano" habría realizado numerosas infracciones de las normas financieras entre 2009 y 2018, según indicó el jefe de deportes del diario "The Times", Martyn Ziegler."Esa sería la conclusión después de una investigación de cuatro años de la Premier League, en un caso considerado sin precedentes", señaló Ziegler, según replicó el diario deportivo español Mundo Deportivo.Entre las principales acusaciones, se destaca que "básicamente, el City, esquivó las normas del 'Fair Play Financiero' (FFF) y no cooperó con las investigaciones" de la liga inglesa de fútbol.Según el informe, la Premier League asegura haber remitido las supuestas infracciones a una comisión independiente, en donde se indicaría que el club "violó las reglas relacionadas con el suministro de información financiera correcta y precisa".En un comunicado, se indica que "los miembros de la Comisión serán designados por el presidente independiente de la citada comisión de la Premier League", al tiempo que expresa que "no habrá más comentarios con respecto a este asunto hasta nuevo aviso".