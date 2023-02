Rosalía dejó sin Grammy a Fito Páez y Leo Genovese fue el único argentino vencedor

Rosalía se llevó el Grammy al "Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo".

MOTOMAMI GRAMMY WINNERR QUEEEEEEEEEEEEEEEEEEE??! pic.twitter.com/GeolRcIsl5 — R O S A L Í A (@rosalia) February 6, 2023

Leo Genovese fue el único argentino en llevarse un premio.

La artista española Rosalía se impuso en la noche del pasado domingo en la 65ta. edición de los premios Grammy con "Motomami" en, para la que estaba nominadouno de los tres representantes nacional que tuvo la premiación junto al bandoneonista Juan Pablo Jofré y el pianista Leo Genovese, el único argentino que logró coronarse en su categoría.Tras haber arrasado en los Latin Grammy, el músico rosarino viajó a Estados Unidos para participar de la ceremonia en el Crypto.com Arena de Los Ángeles con la expectativa de poder alzarse con su segundo gramófono nortemericano, luego de haber ganado en el 2021 en esa misma categoría con su anterior álbum “La Conquista del Espacio”.“Tinta y Tiempo”), Cimafunk (“El Alimento”), Mon Laferte (“1940 Carmen”) y Gaby Moreno (“Alegoría”).En tanto,que quedar inmortalizada en el álbum "Live At The Detroit Jazz Festival" que selló junto a otras figuras del género como Wayne Shorter, Esperanza Spalding y Terry Line Carrington.Por su parte,, que hace dos décadas está radicado en Estados Unidos,bajo la dirección del italiano Enrico Fagone y la clarinetista coreana Seunghee Lee.en una nómina que completaban el pianista y director de orquesta canadiense Yannick Nézet-Séguin por “A Concert for Ukraine” y el coro a cappella inglés Voces8 por “The Lost Birds”.Además,, una caja producida por Nonesuch Records con álbumes que el bandoneonista y compositor publicón en los años 80 y cuya remasterización fue lanzada en mayo del año pasado.En esa categoría, donde estaban nominados también Andy Irvine & Paul Brady, Doc Watson y Harry Partch, t(20th Aniversary Super Deluxe Edition”).