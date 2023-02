Ante el cobarde ataque a la fotoperiodista Alejandra Bartoliche en Lago Escondido

Esta acción es inadmisible en democracia, por lo que desde Télam se están instrumentando los pasos necesarios para denunciar lo ocurrido en sede judicial a los efectos de que se identifique y condene a sus agresores.

1- El video que voy a compartir muestra como un tipo a caballo al servicio de Joe Lewis intenta sacarle la cámara a la fotoperiodista Alejandra Bartoliche, corresponsal de Telam en Bariloche. Ella defiende la cámara y logra retenerla pero queda golpeada en el piso. pic.twitter.com/EIavVZbEYr — Cora Gamarnik (@coragamarnik) February 4, 2023

Peones rurales de Lewis. / Foto: Pepe Mateos

La agencia pública de noticias Télam repudia el violento y cobarde ataque del que fue víctima la fotoperiodista Alejandra Bartoliche, corresponsal de Télam en Bariloche, por parte de una patota de civiles armados durante la cobertura periodística de la séptima Marcha por la Soberanía de Lago Escondido, organizada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), entre otras entidades.El ataque a golpes contra la trabajadora de prensa se produjo con la, donde está afincada la mansión del empresario Joe Lewis, el magnate británico que impide la libre circulación por territorio nacional ignorando, incluso, lo dispuesto por la Justicia argentina., quienes, un accionar gravísimo que remite a los años más oscuros de la historia argentina.a los efectos de que se identifique y condene a sus agresores, como también a los responsables y jefes de organizar y coordinar a la patota que ejecutó el ataque.A ese hecho se sumó otro dato alarmante que denunciaron los agredidos y que debe ser investigado: la aparición de efectivos policiales en una camioneta privada junto a dos de los agresores que, delante de los uniformados, mantuvieron su actitud intimidatoria.No es la primera vez que la Argentina, en democracia, es testigo de cómo un empresario actúa amparado en su poder económico con el objetivo de impedir el trabajo de la prensa y así mantener el entramado de impunidad que ostenta, al hacer uso de su propia fuerza paraestatal mediante empleados a sueldo.Días antes del ataque a Bartoliche se cumplieron 26 años del asesinato de José Luis Cabezas, el recordado fotoperiodista que fue asesinado por un grupo de tareas compuesto por policías y delincuentes comunes bajo la autoría intelectual del empresario Alfredo Yabrán.En esta oportunidad, ante la magnitud de las agresiones de la que fue víctima Bartoliche, afortunadamente no hubo que lamentar que la fotoperiodista de Télam sufriera consecuencias aún mayores de los daños que padeció.Lo que sucedió en Lago Escondido no debe quedar en la impunidad porque las víctimas del ataque merecen Justicia y la democracia también.Finalmente, la agencia Télam reitera su solidaridad y apoyo a la trabajadora de prensa Alejandra Bartoliche, quien no es la primera vez que sufre amenazas o agresiones por ejercer su trabajo.