El Presidente aseguró que se crearon más un millón y medio de puestos de trabajo

El presidente Alberto Fernández señaló que recibió “54 puntos anuales de inflación y 100 millones de dólares de deuda” externa por parte de la administración del expresidente Mauricio Macri, y afirmó que pese a la crisis y un dificultoso contexto internacional, su GobiernoEl primer mandatario efectuó declaraciones durante una entrevista en la radio Urbana Play, donde también se refirió a la situación energética y señaló que el gasoducto Néstor Kirchner “resolverá el problema de la exportación de la energía”.Además, el presidente destacó que, aseguró que esta "no se resuelve de un día para el otro" y que el Gobierno es "consciente de que es un problema”, aunque recordó que debe resolverse en un contexto mundial complejo, signado por la guerra entre Ucrania y Rusia.Fernández se refirió también a la situación de la Justicia, consideró que “el Poder Judicial" y afirmó que la condena que recibió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “fue por una causa armada”.Afirmó también que la Corte Suprema “no puede tener operadores", y aseguró que “todo el mundo sabe” que para hablar con el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, “hay que hablar con Silvio Robles”.“La Corte Suprema afectó la ley de coparticipación federal con la cautelar que dictó en favor de la Ciudad de Buenos Aires. Nunca me referí a los chats que se filtraron al impulsar el juicio político. Nos referimos a los fallos, en los cuales hubo. No pueden administrar la coparticipación y ordenar el Consejo de la Magistratura”, señaló.Fernández dijo también que su Gobierno “sacó a todos los espías de los tribunales” y consideró que la filtración de los chats del ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro, se debe a “una interna” de la oposición de Juntos por el Cambio.Además, el Presidente habló sobre el Frente de Todos y subrayó que "nadie" le dijo que no se puede presentar en los próximos comicios, remarcó quey sostuvo que "no hay que temerle a la opinión de la gente".Consideró que tanto él como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “quieren lo mismo”, quea pesar de las diferencias y estimó que el ministro de Economía, Sergio Massa, “puede ser” candidato a presidente del oficialismo.