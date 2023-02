Huracán enfrenta a Banfield en busca de un nuevo triunfo

Banfield vista a Huracán.

este lunesnuevo2023 de la Liga Profesional.El partido que cerrará la segunda fecha se disputará desde las 21.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con Pablo Echavarría como árbitro y transmisión de TNT Sports.En la previa del encuentro,durante el receso.El "Globo" tuvo un gran arranque de temporada ya que debutó con una victoria sobre Defensa y Justicia por 4-2 en Florencio Varela y el miércoles avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras golear a Yupanqui por 4-1 en Caseros.Pese a los ocho goles en dos partidos, el equipo dirigido por Diego Dabove no tuvo paz ya que el defensor y capitán, Lucas Merolla, se negó a renovar el contrato tras su pase caído a Boca Juniors y no sería de la partida por decisión de la dirigencia.Banfield, por su parte, no pudo pasar del empate sin goles ante Unión de Santa Fe, como local, y extendió a cuatro su racha de partidos sin ganar.El "Taladro" sufrió una nueva baja ya que Agustín Urzi, quien fue titular en la primera fecha, fue transferido a Juárez, de México.La salida del mediocampista zurdo se suma a la de Ramiro Enrique, quien fue vendido a Orlando City de la MLS de Estados Unidos.Para rearmar el equipo, que tampoco tendrá al expulsado Alejandro Cabrera, Javier Sanguinetti planea realizar cuatro variantes.Eric Remedi ingresaría por Cabrera, Horacio Tijanovich debutaría en lugar de Urzi y Matías Romero y Andrés Chávez reemplazarían a los hermanos uruguayos Nicolás y Sebastián Sosa Sánchez.En el "Globo", Gastón Sauro sería el reemplazante de Merolla y hay una duda en el ataque ya que el juvenil Juan Gauto arrastra una molestia muscular que sufrió en Florencio Varela y en su lugar ingresaría Nicolás Cordero.Huracán lleva cinco partidos sin perder ante Banfield con cuatro triunfos y un empate.La última victoria del "Taladro" sobre el "Globo" fue en el torneo de 2016 por 1-0 en el Florencio Sola, mientras que en Parque de los Patricios no gana desde el Apertura 2009 (fue campeón) cuando también se impuso por la mínima.: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Lucas Merolla o Gastón Sauro y Guillermo Benítez; Santiago Hezze y Federico Fattori; Gabriel Gudiño, Jonás Acevedo, Juan Gauto o Nicolás Cordero; y Matías Cóccaro. DT: Diego Dabove.: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Emanuel Olivera y Emanuel Insúa; Horacio Tijanovich, Eric Remedi, Matías Romero y Nicolás Bertolo; Brahian Aleman; y Andrés Chavez. DT: Javier Sanguinetti.Árbitro: Pablo Echavarría.VAR: Leandro Rey Hilfer.Estadio: Tomás Adolfo Ducó.Hora: 21.30.TV: TNT Sports.