Rossi sobre propuesta de Bullrich: "Sacar al Ejército a la calle fracasó en todo el mundo"

Agustín Rossi criticó la propuesta de Patricia Bullrich de que el Ejército combata el narcotráfico y la inseguridad. /Foto: Camila Godoy.

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, replicó este domingo a la titular del PRO, Patricia Bullrich, al aseverar que", y destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de convocar a una mesa que diseñe las "reglas electorales y estrategias" del Frente de Todos (FdT) para los próximos comicios.Rossi respondió a recientes declaraciones de Bullrich, precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), quien días atrás se manifestó"Sacar el Ejército a la calle ha fracasado en todo el mundo", dijo Rossi en diálogo con Radio 10, y enfatizó que en América Latina los ejemplos al respecto "sólo generaron más violencia y mayor cantidad de victimas inocentes producto de la utilización de una fuerza que no está preparada para eso"."El Ejército Argentino tampoco querría (tomar ese rol) porque la mayoría de hombres y mujeres que lo integran saben que esa no es su función", aseveró.Además,"Sí sabíamos lo que había dejado el macrismo, pero no teníamos previsto la pandemia y la guerra", abundó, y señaló queTambién calificó de "positivo" el anuncio del presidente Fernández de que llamará a conformar una mesa política del FdT para establecer "reglas electorales" y "estrategias" para los comicios, porque "ese ámbito nos permitirá analizar cómo vamos generar una propuesta electoral que sea lo más competitiva posible"."Confío en la inteligencia, madurez y el compromiso patriótico de nuestros principales dirigentes en que presentaremos una buena propuesta electoral para que no vuelva nunca más la derecha", aseveró el interventor de la AFI.En ese aspecto consideró que un nuevo gobierno de corte macrista "generaría mayor injusticia social en el país y mas concentración de la riqueza".