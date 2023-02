"JxC pretende dejar sin jubilación a más de 10 mil jujeños", dijo la diputada Chaher

Foto: Valeria Edgardo.

La diputada nacional del Frente de Todos por Jujuyafirmó este domingo que "Juntos por el Cambio pretende dejar sin jubilación a más de 10 mil jujeños y jujeñas", al referirse al proyecto de ley dedel que espera su tratamiento y aprobación en el recinto.La legisladora jujeña indicó, además, que "al recordar que "desde el año pasado venimos insistiendo en el tratamiento de esta ley, es una nueva moratoria que necesitamos de manera urgente".A través de un comunicado de prensa, Chaher recordó que "en diciembre fuimos todos espectadores del espectáculo que dio la oposición al no dar quorum y no querer tratar esta ley", por lo que cuestionó:Chaher afirmó que en Jujuy esperan más de 10 mil personas este proyecto para poder jubilarse, "es por eso que queremos avanzar dejando de lado instancias que perjudican a nuestros pueblo y que son utilizadas por la oposición" que "tiene un relato en relación con los adultos mayores en los medios de comunicación"."Quienes creemos en un Estado presente no queremos ver a personas de 75 u 80 años teniendo que trabajar porque no pudieron acceder a una jubilación digna", remarcó y apuntó que en el año 2014 el por entoncesimpulsó la primera moratoria jubilatoria.Por otro lado, Chaher desmintió que este proyecto provoque una desfinanciación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), ya que en términos presupuestarios significa un 0,19 puntos del PBI."Los y las argentinas sabemos de dónde venimos: de las AFJP y de años donde hombres y mujeres no podían acceder a una jubilación. Hoy somos uno de los países con mayores porcentajes en relación a la cantidad de trabajadoras y trabajadores que acceden a un derecho fundamental como lo es la jubilación", explicó.Y añadió queMás adelante, entrevistada por un medio nacional, recordó que la iniciativa "se encuentra previsto en el Presupuesto que ellos acompañaron para el periodo del 2023", y resaltó que "no estamos regalando nada a nadie porque es garantizar un derecho a quienes trabajaron toda su vida y que por diversos motivos no realizaron los aportes necesarios".El proyecto de ley de Plan de Pago de Deuda Previsional prevé dos posibilidades: por un lado para aquellos que cumplen la edad y no cumplen la cantidad de años de aportes; y por otro la posibilidad de pago para aquellas personas que les falta diez o menos años para jubilarse y aún así saben que cumpliendo ese tiempo le van a seguir faltando años de aportes, según indicó.