Incendios forestales en Chile: ya son 24 los muertos por los incendios forestales

Muchos focos siguen activos y se registraron más de medio millar de heridos. / Foto: AFP

El presidente Boric agradeció el apoyo que venía en camino de países amigos, como Argentina, Colombia, Bolivia, Ecuador, España, Estados Unidos y México, quienes enviarán personas especializado y aviones para el combate de las llamas.

La cifra de muertos en Chile raíz de los incendios forestales en la zona centro-sur del país ascendió a 24 personas, en tanto suman 554 los heridos, de los cuales 16 están graves, según un nuevo informe divulgado este domingo por las autoridades, mientras que el presidente,, llamó a la unidad del país para "salvar vidas".Boric, de visita en la sureña comuna de Purén ubicada a 620 kilómetros al sur de Santiago en la región de La Araucanía, que sufrió los embates de los incendios forestales, llamó a la unidad del país para“Me parece importante hacer un llamado a la responsabilidad., tenemos muchos damnificados y no olvidemos que, en la mayoría de los casos, los incendios están marcados por la intervención humana”, dijo el mandatario, quien remarcó que nos sólo tendrán como tarea la reconstrucción, sino que también la búsqueda de posibles responsables.Las cifras habían sido entregadas un par de horas antes por, en un balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), donde confirmó además que tienen “un recuento de 26 personas hospitalizadas en las condiciones de gran quemado, lo que implica que esa cifra subió de 24 a 26 entre el día de ayer y el día de hoy”, donde 16 de ellos están graves.AdemásComo confirmó el mandatario horas después, el subsecretario dijo que "hay 10 detenidos por eventual responsabilidad en la generación de incendios" y sostuvo que "la generación intencional de incendios va a ser perseguida penalmente por el Gobierno de Chile".El funcionario indicó que en la jornada de hoyNo obstante, advirtió que durante la semana "las regiones metropolitanas y Ñuble sufrirán temperaturas extremas y el escenario será complejo".A su vez, Monsalve dijo que "en la Región de Ñuble y en la Región de Biobío la actividad de esos incendios durante el transcurso de la noche fue menor a la esperada, lo cual, desde el punto de vista del contexto de la emergencia que vivimos, es un escenario un poco mejor a lo que habíamos vividos los días anteriores".En este sentido, el subsecretario indicó que "el viernes se registraron 76 nuevos incendios durante el día, luego 16 el sábado, y que "al horario que llevamos, tenemos 8 nuevos incendios durante el día, que esperamos que no sigan creciendo".Y agregóA su vez, el funcionario "la Policía de Investigaciones tiene 89 efectivos desplegados en las zonas afectadas por la emergencia y Carabineros de Chile tiene 908". Con respecto a los bomberos, declaró queConsultado por las denuncias de la desaparición de dos personas, Monsalve explicó que fueron halladas y que actualmente "no hay personas desparecidas".Respecto a la infraestructura sanitaria, el subsecretario del Interior señaló que "hay dos hospitales evacuados, pero están atendiendo las urgencias que son Lautaro y Purén. Tenemos postas afectadas, que son tres que están en evaluación y tenemos una infraestructura hospitalaria considerada destruida, que es una posta rural".Así lo confirmó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que informó que envió a Chile un avión con un contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en la extinción y control de los incendios que están azotando a Chile, tras el pedido ayuda a varios gobiernos, incluido el español, publicó la agencia de noticias DPA.y mandó su apoyo al pueblo chileno.Paralelamente, el Senapred sigue atento a la evolución de los incendios forestales y en las últimas horas envío vía mensajes de alertas SAE (Sistema de Alerta de Emergencias para celulares) para evacuar sectores poblados en las comunas de Yumbel en la comuna del Biobío y Portezuelo en la región del Ñuble., que se emiten por cualquier tipo de emergencia que ponga en riesgo a la población como tsunami, sismo, erupciones volcánicas e incendios forestales.Por último, el presidente dijo que “si hay algo que caracteriza a nuestro país es que siempre en la adversidad y los momentos difíciles y, sobre todo, en las tragedias, nos unimos para salir adelante y he visto la resiliencia de nuestro pueblo, la solidaridad de nuestro pueblo y eso justamente el espíritu que nos tiene que guiar en estos momentos difíciles”.