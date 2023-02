Los padres de Báez Sosa pidieron “que los jueces piensen en sus hijos y en Fernando”

Los Báez Sosa concurrieron a todas las audiencias del juicio. (Foto: Diego Izquierdo)

Los padres de Fernando Báez Sosa aseguraron este mediodía que esperan que la sentencia del juicio por el crimen de su hijo “que sea ejemplar” y que marque "un antes y un después"., nosotros ya estamos condenados a sufrir con este dolor eternamente”, aseguró este domingo(18), a horas de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores dicte la sentencia para los ocho imputados por el asesinato de su hijo., y que esto no vuelva a ocurrir”, agregó la mujer, en diálogo con el canal C5N.La mujer aseguró quey dijo que solo espera “Justicia” y “estar fuerte mañana para el veredicto”.A su vez, Graciela señaló que espera el apoyo de la gente mañana en la puerta de los tribunales de Dolores, ubicados sobre la calle Belgrano 141.y pido a la sociedad que me acompañe en esta lucha, porque nadie se merece lo que le hicieron a Fernando", expresó.Por su parte, Silvino Báez, el padre de Fernando, afirmó que junto a su esposa “están tranquilos esperando el veredicto”, y exigióa la hora de dictaminar la sentencia, y “que le den la oportunidad que no tuvo cuando tuvo ahí tirado en el piso”.“Toda la Argentina está pendiente del juicio de Fernando” dijo Silvino, y agregó: “Tenemos un apoyo incondicional de la gente, todos te dicen que va a ser perpetua, espero que sea así”.En relación a que la sentencia tiene que ser confirmada por un tribunal superior, Graciela sostuvo que “esto recién empieza”, y que llegará hasta el final “mientras Dios nos de la fuerza y con el apoyo de la gente"."Nosotros vamos a estar ahí, dispuestos a todo para que se haga justicia por Fernando”, añadió. “El apoyo de la gente nos da esa fuerza,”, concluyó Graciela.