Lula visitará a Biden para reforzar la relación con Estados Unidos

Jake Sullivan y Lula da Silva se reunieron en Brasil / Foto: AFP.

"Este viaje es otro eslabón más de la política exterior del nuevo Gobierno de Lula, que implica mostrar un Brasil saliendo del aislamiento internacional de Bolsonaro y comprometido con el multilateralismo" Alejandro Frenkel, investigador del Conicet

Lula: "EEUU sufre de una necesidad democrática tanto como Brasil"

Los temas centrales que debatirán los mandatarios

En una conferencia de prensa junto a Scholz, Lula defendió la creación de "un G20 para la guerra de Ucrania" / Foto: AFP.

"Brasil no quiere tener ninguna participación, ni indirecta, porque creo que en este instante del mundo deberíamos estar buscando quién puede ayudar a encontrar la paz entre Rusia y Ucrania" Lula da Silva

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará esta semana a Washington, donde será recibido el viernes en la Casa Blanca por su par estadounidense, Joe Biden, en una visita que busca reforzar las relaciones bilaterales y afianzar el rol de Brasil como nuevo interlocutor regional.El encuentro entre ambos mandatarios pretende "fortalecer aún más la estrecha relación entre Estados Unidos y Brasil", adelantó a la prensa la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre., agregó la portavoz, que también incluyó a la lucha contra el cambio climático, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, el fortalecimiento de la paz y la seguridad y la gestión de la migración regional entre los "desafíos comunes" a abordar.La visita de Lula se enmarca dentro su política de, una estrategia que rompe con los años de aislamiento de su antecesor, Jair Bolsonaro.(PT) en sus 40 días en el cargo, tras visitar a fines de enero la Argentina -donde anunció una ambiciosa agenda de integración bilateral y participó de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)- y Uruguay, donde se alzó como un mediador pragmático en la crisis del Mercosur."Este viaje es otro eslabón más de la política exterior del nuevo Gobierno de Lula, que implica mostrar un Brasil saliendo del aislamiento internacional de Bolsonaro y comprometido con el multilateralismo, intentando desempeñar un rol más activo a nivel global", dijo a Télam el investigador del Conicet Alejandro Frenkel, especializado en política latinoamericana.Para el también profesor universitario, la visita tiene relevancia tanto por el lugar que ocupa EE.UU. en la región, como por el significado particular que tuvo la relación con Washington durante el mandato de Bolsonaro, que pasó de una "política de completo alineamiento" con el Gobierno de Donald Trump -el país fue su primer viaje al exterior- a un distanciamiento tras la llegada de Biden al poder en 2021.Según explicó,, por lo que Lula busca impulsar un "restablecimiento" en las relaciones con su segundo socio comercial, enfriadas estos últimos años.La visita fue oficializada tras un llamado entre ambos dirigentes el pasado 9 de enero, un día después de que simpatizantes bolsonaristas invadieran las sedes de los tres poderes en Brasilia , en unos actos golpistas similares a los perpetrados por trumpistas el 6 de enero de 2021 en el Capitolio.Biden llamó a su par brasileño para manifestarle su apoyo e invitarlo a la Casa Blanca, algo que Lula aceptó, según informaron en un comunicado conjunto.Sin embargo, el viaje venía gestándose desde el triunfo electoral del líder del PT en octubre e incluso fue abordado durante una visita en diciembre a Brasilia del asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan , y el consejero para América Latina, Juan González.En ese primer acercamiento, Lula indicó que podría visitar Washington antes de su asunción, pero finalmente tuvo que posponerlo por problemas de agenda.La buena sintonía entre ambos gobiernos y su voluntad de relanzar las relaciones vuelve a poner sobre la mesa un abanico de temas, entre los que destaca su lucha común a favor del sistema democrático., afirmó Frenkel, quien subrayó el papel que tuvo el Gobierno estadounidense en la legitimación internacional de la victoria de Lula ante las denuncias de supuesto fraude de Bolsonaro.En una acción coordinada con otros países,También lo fue a la hora de condenar "el asalto a la democracia" perpetrado por bolsonaristas el pasado 8 de enero.El propio Lula admitió en diciembre que ambos líderes tienen "mucho de qué hablar porque EEUU sufre de una necesidad democrática tanto como Brasil"., dijo entonces en un encuentro con periodistas en Brasilia.Actualmente,, destino al que viajó días antes de la investidura de su sucesor, y se desconoce cuándo regresará a Brasil, donde es investigado por su responsabilidad en los ataques de Brasilia y otras causas.El exmandatario solicitó una, según informó esta semana su abogado, mientras que el Gobierno de Biden ha evitado manifestarse al respecto, pese a queProbablemente, Lula y Biden traten esta delicada cuestión de forma privada, señaló Frenkel, quien consideró que un cuestionamiento público de Brasilia "no sería un acierto diplomático".Otro tema clave será la, en la que ambos países vuelven a compartir una visión similar tras los años de negacionismo de Bolsonaro.Lula desea convertir a Brasil en una "potencia ambiental" y avanzar en la transición energética, una cuestión también crucial para Washington.En, Frenkel cree que el líder del PT planteará un abordaje diferente a la "criminalización" que hace al respecto EE.UU., mientras que otras cuestiones importantes serán, a su juicio, el comercio y la cooperación militar, que fue fuertemente profundizada durante el mandato de su predecesor y podría condicionar la posición de equilibrio a la que aspira Brasil en la disputa entre Washington y Beijing.A diferencia de Bolsonaro, que priorizó la alianza ideológica con Trump y mantuvo una tensa relación con China, Lula anunció que su Gobierno buscaría la reconstrucción de "un diálogo altivo y activo" con ambas naciones, que luchan por la influencia política, económica y militar en varias regiones del planeta.Por ello, el presidente brasileño viajará a la China de Xi Jinping en marzo, donde buscará restablecer las relaciones con su principal socio comercial y, según Frenkel, "balancear entre ambos polos".En esa línea, Lula llevará a Washington su propuesta de crear, que ya planteó por teléfono a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y en persona el pasado lunes al canciller alemán, Olaf Scholz, quien lo visitó en Brasilia."Brasil no quiere tener ninguna participación, ni indirecta, porque creo que en este instante del mundo deberíamos estar buscando quién puede ayudar a encontrar la paz entre Rusia y Ucrania", dijo en una conferencia de prensa junto a Scholz, en la que defendió la creación decon China, India o Indonesia como posibles miembros.Si bien esta tercera vía ratifica la posición autónoma y de no alineamiento brasileña, el especialista del Conicet no cree que Lula logre cambiar la postura de EE.UU., uno de los principales aliados militares de Kiev junto a la Unión Europea (UE).De hecho, cuestionó la viabilidad de la iniciativa, al recordar que en 2010 el mandatario brasileño había lanzado un proyecto similar junto a su par turco, Recep Tayyip Erdogan, para intentar mediar en el desarrollo nuclear iraní y no tuvo éxito porque tanto Washington como la UE lo descartaron."Si en ese momento no lo logró, ahora lo veo más difícil porque Brasil es un país con muchísimos más conflictos internos y con un volumen mucho menor en política exterior del que tenía entonces", concluyó.