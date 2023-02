Diez curiosidades de Tierra del Fuego, la provincia que más creció en población

Las siguientes son las 10 principales curiosidades de la provincia más austral y que más creció proporcionalmente en población.





1. Debe su nombre a los colonizadores

2. Una provincia de 3 ciudades

Se trata de una provincia con apenas 3 ciudades: Río Grande, Tolhuin y Ushuaia

3. Una isla, dos países, cuatro fronteras

4. ¿La provincia más grande del país?

5. ¿En el centro del país?

6. Mucha noche/Mucha luz.

7. La vigilia por Malvinas

8. La trucha más grande del mundo

9. La cárcel del fin de mundo

10. También es un polo industrial

10 bis. Una provincia ganadora de un Oscar

El actor Leonardo Di Caprio ganó el Oscar por la película "El Renacido", filmada en Tierra del Fuego / Foto archivo.

A los marinos españoles comandados por Federico Magallanes en 1520 les llamó la atención, antes de llegar a tierra, la gran cantidad de fogatas que los habitantes hacían para combatir el frío. La isla estuvo habitaba por pueblos onas, manneken, yámanas y alacalufes.Además de ser la más austral del mundo, y la más joven de la Argentina (tiene ese status desde 1990, ya que antes era Territorio Nacional), se trata de una provincia con apenas 3 ciudades: Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. San Sebastián, de no más de 100 habitantes, se la censó en forma separada a Tolhuin.Tierra del Fuego se encuentra en una isla binacional, ya que comparte frontera con Chile. Pero si se cruza en auto desde Santa Cruz, se da la particularidad de que se debe embarcar en una barcaza desde Chile, y atravesar cuatro fronteras. Mucho más simple parece el viaje en avión desde la Ciudad de Buenos Aires, que demora 3 horas hasta Ushuaia.Lo es, si se cuenta su superficie antártica y las islas en disputa: Malvinas, Georgias y Sándwiches del sur. Totalizan nada menos que 1.005.000 km cuadrados, el equivalente a 10 veces Uruguay.Parece insólito pero, nuevamente si se incluye el territorio antártico, resulta que el centro del país queda en Río Grande. Habría que reformular aquello de “De Ushuaia a La Quiaca”. Buenos Aires, al menos desde esta perspectiva, deja de ser el centro de todo.Su ubicación tan austral provoca inviernos muy extensos pero, a la vez, veranos a plena luz. Durante la estación invernal hay luz durante apenas unas 7 horas. En compensación, enero-febrero llegan con jornadas de 18 horas de presencia solar, algo inédito en otras latitudes.El evento más emotivo de la provincia es la vigilia por las Islas Malvinas, que comienza el 1 de abril, hasta el día siguiente, cuando se recuerda el conflicto que se desarrolló en 1982. Buena parte de la población de Río Grande se concentra para cantar el himno nacional, el himno de las islas, y escuchar testimonios de los soldados que participaron del conflicto con el Reino Unido.El atractivo turístico es sin dudas el principal recurso, con lugares propicios para hacer senderismo y trekking por todos lados. Pero es la pesca deportiva la gran actividad. De hecho, Río Grande cuenta con el monumento a la trucha “más grande del mundo” según se jactan los locales. Y la ciudad es la “Capital Internacional de la Trucha” desde 2003.Hasta 1947 funcionó en Ushuaia la “cárcel del fin del mundo”, no solo por su ubicación, sino porque se consideraba que no había retorno una vez ingresado allí. Su más “ilustre” recluso fue Cayetano Santos Godino, más conocido como el “Petiso” Orejudo, un peligroso asesino serial. Se asegura que murió golpeado por otros presos, indignados porque había matado a un gato muy querido por ellos. Actualmente funciona allí una base naval.Tierra del Fuego es un área exenta de impuestos, con el objetivo de favorecer la instalación de fábricas (lo que incidió, claro, en el crecimiento poblacional). Por ello, desde celulares hasta microondas pueden provenir de la provincia más austral de todas.De alguna forma puede decirse que Tierra del Fuego alcanzó la preciada estatuilla. Es que allí fue a filmar Leonardo Di Caprio “El renacido”, la producción que por fin le dio ese galardón, en 2015. Lo que se dice, una provincia que trae “suerte”.