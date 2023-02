Biden afirma que EEUU "va a ocuparse" del supuesto globo espía chino

La relación entre las dos potencias atraviesa uno de sus momentos ríspidos. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este sábado que se va a "ocupar" del supuesto globo espía chino que está atravesando el país, mientras que el Gobierno chino rechazó una vez más las acusaciones de espionaje y afirmó que "nunca violó el espacio aéreo de ningún país soberano"."Vamos a ocuparnos de ello", dijo Biden desde la ciudad de Siracusa, en el norteño estado Nueva York, al ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de derribar el globo chino, consignó la cadena CNN.Desde su avistamiento el pasado martes, Biden ha estado evaluando junto a la cúpula militar qué hacer con el artefacto. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica informó este sábado que el globo dejará el territorio estadounidense en las próximas horas a través de la costa este, al tiempo que Beijing insiste en que la presencia de globo en EEUU se debe a un accidente y se trata de un aparato de investigación civil.De acuerdo con los modelos difundidos por el organismo, el globo sobrevolará en las próximas horas los estados surorientales de Kentucky y Tennessee antes de dirigirse a la cadena de islas que remata la costa de Carolina del Norte, las Outer Banks, como último destino estadounidense antes de volar hacia el Atlántico.En consecuencia, la Administración Federal de Aviación decidió suspender los vuelos en tres aeropuertos: Wilmington, ubicado en Carolina del Norte, y los de Charleston y Myrtle Beach, situados en Carolina del Sur.En los alrededores de última localidad, se decidió además restringir los vuelos entre las 12.45 y 14.45 hora local (14.45 y 16.45 en la Argentina) en un área de más de 32.000 kilómetros cuadrados por considerarse como "espacio aéreo de defensa nacional". Por su parte, la Cancillería china argumentó que esta caótica situación se debe a un evento de "fuerza mayor"."Esta situación ha sido completamente inesperada, pero los hechos están clarísimos", dijo el vocero de la cartera en un comunicado, según la agencia de noticias Europa Press.Beijing afirmó que "nunca violó el espacio aéreo de ningún país soberano" y acusó a políticos y medios de comunicación estadounidenses de "exagerar" el incidente para "atacar y desprestigiar" al gigante asiático.El Pentágono anunció el jueves que vigilaba un presunto globo espía de China que fue visto sobre el espacio aéreo de Estados Unidos, un descubrimiento que llega en un momento de alta tensión en las relaciones de ambas superpotencias y que motivó la postergación de la visita a Beijing del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.El país asiático reiteró este sábado que "se trata de una aeronave civil utilizada con fines de investigación, principalmente meteorológica" que se desvió de su rumbo original "afectada por los vientos" y por tener "una capacidad de autodirección limitada".Reclamó además que las relaciones bilaterales se deben "gestionar adecuadamente", manteniendo "la cabeza fría y la prudencia ante situaciones inesperadas"."Mantener el contacto y la comunicación a todos los niveles es un importante entendimiento común alcanzado por los presidentes chino y estadounidense en su reunión de Bali", indicó Beijing, al recordar el encuentro que tuvieron Xi Jinping y Biden en la cumbre del G20 en Indonesia.Este viernes, al confirmar la suspensión del viaje de Blinken pautado originalmente para este domingo y lunes, el Departamento de Estado indicó que "la presencia de este globo es una clara violación de nuestra soberanía, así como del derecho internacional, y es inaceptable que esto haya ocurrido".Según medios estadounidenses, el aparato sobrevoló las Islas Aleutianas, en el norte del Océano Pacífico, y Canadá antes de entrar en el espacio aéreo de Estados Unidos hace varios días.Luego pasó por el espacio aéreo de Montana (noroeste del país), donde hay bases aéreas sensibles y misiles nucleares estratégicos en silos subterráneos, pero el Pentágono no cree que este dispositivo constituya una gran amenaza porque "tiene un valor aditivo limitado desde la perspectiva de la recopilación de (datos de) inteligencia".El Departamento de Defensa de Estados Unidos advirtió posteriormente que detectó el paso de un segundo globo espía chino sobre Latinoamérica, aunque sin precisar en qué zona.Estas denuncias llegan en un momento de alta tensión en las relaciones de ambas superpotencias, especialmente por la situación en Taiwán, isla que el gigante asiático considera parte de su territorio.El enfrentamiento aumentó luego de la visita que realizó a la isla en agosto pasado la entonces presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, la demócrata Nancy Pelosi, que derivó luego en maniobras militares encabezadas por China.El jueves, el director de la CIA, William Burns, señaló que el presidente Xi habría ordenado a los militares estar "preparados" para invadir Taiwán en 2027.La respuesta de Beijing no tardó en llegar: "Washington debe detener su interferencia en la cuestión de Taiwán y dejar de crear nuevos factores que puedan llevar a un aumento de la tensión en el estrecho", indicó la portavoz de la Cancillería en su conferencia de prensa.La guerra comercial, las denuncias de la Casa Blanca de violaciones a los derechos humanos en China, el apoyo de Beijing a Corea del Norte y el posicionamiento geopolítico sobre la invasión a Ucrania, son otros temas espinosos en la relación entre las dos principales economías del mundo.