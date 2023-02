Pulseadas, "quemado" y salto con soga, de juegos infantiles a disciplinas con campeonatos mundiales

Foto: Laura Gallo

Foto: Laura Gallo

Foto: Laura Gallo

El desarrollo del Dodgeball

Foto: Laura Gallo

Salto con soga

Foto: Laura Gallo

Deportes alternativos: las reglas de los torneos de pulseadas, quemado y salto con cuerda Las federaciones mundiales que permiten el desarrollo pleno de actividades deportivas imponen los criterios de evaluación y las reglas también en el caso de disciplinas como las pulseadas, el quemado y el salto con cuerda.



La pulseada es un deporte en el que dos personas realizan una prueba de fuerza, y de acuerdo al reglamento de la Federación Mundial de Lucha de Brazos (WAF), ambos competidores deben ubicar sus brazos sobre un tablero de 91 centímetros de largo y 66 de ancho, colocado sobre una colchoneta cuadrada de 17 centímetros de lado y cinco de grosor.



En este deporte gana quien consigue que la mano de su adversario toque la colchoneta colocada al efecto de la marcación.



Por su parte, el dodgeball, conocido como "quemado", es una disciplina conformada por dos equipos, en donde se debe conseguir la eliminación del mayor número posible de jugadores del adversario.



De acuerdo a las reglas de la Federación Mundial de Dodgeball (WDF), se practica con seis pelotas de goma espuma en una cancha con las delimitaciones de las de vóley --dieciocho metros de largo y nueve metros de ancho--, pero sin la red, y consiste en quemar (impactar al adversario), esquivar y atrapar las pelotas de quemado en dos tiempos de veinte minutos.



En caso de que se mantengan los mismos jugadores eliminados en los dos equipos durante la partida, ambos suman un punto y el resultado queda en empate, como ocurre en el fútbol.



Por su parte, el rope skipping o salto con cuerda es una actividad física que consiste en saltar la soga, que incorpora una gran variedad de modos de saltar combinados con componentes gimnásticos y acrobáticos, manipulaciones de la soga y donde se prioriza el sincronismo de los saltadores y de estos con la música.



Este deporte tiene dos modalidades denominadas salto con velocidad y estilo libre, que tienen sus propias reglas.



De acuerdo al reglamento de la Unión Internacional de Saltar la Cuerda (IJRU), el salto con velocidad se evalúa con jurados y dispositivos tecnológicos, se ve que tan rápido pueden ir los atletas y se puntúa por la cantidad de saltos que se realizan en un tiempo de 90 segundos



Por su parte, en las modalidades de salto con estilo libre los competidores son evaluados por tres jurados que determinan la victoria según criterios como la presentación del atleta, formas utilizadas, ejecución de movimientos, fallas, entretenimiento, musicalidad, elementos utilizados, violaciones espaciales y de tiempo y grado de dificultad.

Las pulseadas, el quemado y el salto con cuerda, disciplinas que históricamente se practicaban de manera informal, especialmente en la infancia, hoy son deportes organizados en federaciones que atraen a competidores amateurs a nivel global y celebran campeonatos mundiales, un movimiento no ajeno a la difusión que promueven las redes sociales.La lucha de brazo, conocida popularmente como pulseada, en la que dos personas realizan una prueba de fuerza con sus brazos y gana quien consigue que la mano de su adversario toque la colchoneta colocada al efecto de la marcación fue durante décadas un juego que se hacía apoyando los codos en una mesa y divertía a niños y adultos.uno de los principales promotores de este deporte es lacreada a inicios del 2010, que tiene a cargo los campeonatos nacionales de pulseadas que congregan a decenas de competidores de todo el paísdijo a Télam que luego de la pandemia "hubo un crecimiento exponencial de este deporte en todo el país entre los más jóvenes, gracias a las redes sociales".Luego de varios años, la asociación logró que la, organismo rector de la lucha olímpica en el país, decidiera incorporar la actividad, lo que permitirá a sus"Se presentó una propuesta para crear una comisión dentro de la federación y estamos seguros de que será aprobada en marzo", afirmó a Télam Fernando Rittner, presidente de FALA.Sobre esta iniciativa, Saggese celebró que "es un paso muy importante para el deporte". "Vamos a tener otra infraestructura para entrenar, además de ser reconocidos por el Ministerio de Deportes de la Nación, lo que nos permitirá tener fondos para desarrollar esta práctica".Alcba se encuentra bajo la órbita de la(WAF, por su sigla en inglés), creada hace 30 años y que organiza las principales competiciones de esta disciplina a nivel global.y oriundo de la localidad bonaerense San Miguel del Monte, se convirtió en uno de los principales exponentes tras conquistar ela, en la categoría Máster 70 kilogramos de brazo derecho."Cuando era chico iba a competir en obras de construcción y fábricas, con gente con mucha fortaleza física y la verdad muy pocos me vencían", contó a Télam Balsamello, quien también se encarga de la difusión de ese deporte en el país, sobre su pasión por la lucha de brazos.Respecto a su desarrollo en el país, consideró que Argentina "tiene muy buenos deportistas, con un buen estado físico" y dijo que "con un poco de más organización se podría mejorar esta disciplina a nivel regional".Otro de los deportes que más creció en el país es el dodgeball, conocido popularmente como el, una disciplinaque se juega en equipos conformados por seis jugadores en una cancha dividida en dos -- de dieciocho por nueve metros --, en donde se debe conseguir la eliminación del mayor número posible de jugadores del adversario., que nació en 2018, y organizador del campeonato nacional, indicó a Télam que "hay más de 40 equipos en todo el país, aunque principalmente el deporte está bastante diversificado en La Rioja, Córdoba, Buenos Aires y Jujuy"."Uno de los principales atractivos es que no necesitas un cuerpo específico, sino que está hecho para personas con cualquier tipo de físico, que pueden entrenar diferentes habilidades específicas de este deporte, como lanzar, recibir y esquivar", contóAnille, quien es docente de educación física y practica el "quemado" desde hace cinco años, enfatizó que lo más atractivo es que "es dinámico, entretenido y también el carácter fraterno de los competidores de la disciplina".Este deporte está organizado por la, armada en 2012 en Estados Unidos yque se encarga de los campeonatos mundiales., que participó en dos mundiales, se encuentra en elmientras queOrtolá sostuvo que el objetivo de la organización este año es "expandir la práctica del deporte en todo el país", mientras que a largo plazo esperan que Argentina "pueda organizar el campeonato mundial".Un deporte que cada vez atrae mayor cantidad de adeptos en el país es el salto con soga, un juego popular que se realiza desde hace siglos y que, generalmente, se asocia a las actividades lúdicas propias de niños, niñas y adolescentes.Lacomo se conoce a esta disciplina en el mundo, incorpora unacon componentes gimnásticos y acrobáticos, y diferentes manipulaciones de la soga en las que se prioriza el sincronismo de los saltadores y de estos con la música.Juan Pablo Velázquez, presidente de la Federación Argentina de Rope Skipping y saltos con soga, encargada de la organización de campeonatos de saltos y la difusión de este deporte desde 2012, afirmó a Télam que "los principales atractivos son el salto en equipo y estilo libre, donde los competidores pueden realizar una serie de trucos y movimientos poco usuales"."Muchos deportistas se acercaron a la disciplina porque esta actividad favorece a la capacidad aeróbica", añadió.A nivel global, está organizada por laentidad que desde 1973 organiza campeonatos mundiales de un deporte que tiene como principales exponentes a Estados Unidos y China.Velázquez destacó como un hito que el seleccionado argentino de salto con soga participara en el mundial de 2018 y consideró que eso fue clave "para mejorar en el desarrollo y en la expansión de la actividad".Por último, el titular de esta entidad indicó que el objetivó a largo plazo es que "chicos y adolescentes de todo el país puedan participar de dos competiciones internacionales de salto con soga, que se van a realizar en Colombia y Estados Unidos, con una mayor cantidad de deportistas".