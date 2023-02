Constanza Macras: "La música es una gran fuente de manipulación emocional"

Costanza Macras fue la coreógrafa del fascinante filme de Yorgos Lanthimos "La favorita"

Nacida y formada en Buenos Aires con especialización en danza en el Merce Cunningham Studios de Amsterdam y en Nueva York, Macras creó en 2003 DorkyPark

"I Fell You" Cuenta con Coreografía e interpretación de Alexandra Bódi, Emil Bordás, Rob Fordeyn, Thulani Lord Mgidi, Miki Shoji y con Constanza Agüero como intérprete invitada.



La producción general es de Jimena Soria; el sonido de Stephan Wöhrmann; el diseño de luces de Sergio de Cavalho Pessanha; el vestuario de Constanza Macras, la música de Robert Lippok y la coreografía, dirección y concepto musical de Constanza Macras.



Constanza Macras llega al frente de su compañía internacional afincada en Berlín, DorkyPark, para, que explora a través de la danza el poder emotivo de la música y su capacidad de generar sentimientos empáticos, que alientan a veces campañas de manipulación masiva."Por ese motivo, composiciones grandiosas terminan en comerciales que cada vez más nos quieren hacer llorar para comprar un auto o un seguro. Y nos tienen que hacer llorar rápido",y remarca que en esta puesta de la compañía, que sólo se vio en la capital alemana en un espacio no convencional, "la música es la dramaturgia"."I Feel You", que asume en esta puesta argentina algunas diferencias respecto de la alemana,en la sala Martín Coronado del San Martín (avenida Corrientes 1530).A partir de la idea y el concepto musical de Macras," I Feel You" es una creación realizada por los cinco bailarines permanentes de la compañía: Alexandra Bódi, Emil Bordás, Rob Fordeyn, Thulani Lord Mgidi y Miki Shoji, a los que se sumará como intérprete invitada la argentina Constanza Agüero, del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín y cuenta con música de Robert Lippok.Además, Costanza fue la coreógrafa del fascinante filme de Yorgos Lanthimos "La favorita" (Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone), trabajo del que señala fue"una experiencia maravillosa".En charla con Télam desde Berlín, donde la compañía reside actualmente en el Teatro de artes escénicas Volksbühne, Macras contó que "I Feel You es una pieza principalmente de danza, cuyo único texto son letras de canciones".Los temas principales de la obra son la empatía, cómo fácilmente se puede caer en la compasión o la crueldad sin involucrarse intelectualmente en ese proceso, el fenómeno de causa común de las redes, como Salvar a Britney, por ejemplo. La imitación, bailar una serie de pasos y sentirnos parte de algo que no se sabe qué es, los sentimientos que nos invaden sin que podamos explicar bien por qué a través de la música, que es una gran fuente de manipulación emocional. Por ese motivo, composiciones grandiosas terminan en comerciales que cada vez más nos quieren hacer llorar para comprar un auto o un seguro. Y nos tienen que hacer llorar rápido.Esa es una utopía conceptual, nosotros nos concentramos en las neuronas espejo, que permiten a los humanos comprender los sentimientos de los demás y establecer conexiones entre otras personas. Cuando una persona observa a otra actuar, pensar o sentir se producen pequeños disparos eléctricos en el cerebro que activan esa señal recibida. Juegan un papel importante en la imitación, el aprendizaje y la empatía.- La obra fue construida con una mezcla de improvisaciones de los bailarines y partes montadas por mí. La música cuenta con 4 segmentos, dos composiciones de Robert Lippok, compositor de la vanguardia de música electrónica alemana desde los 90’, una selección de composiciones muy conocidas que van de Albinoni, Mozart, Händel, Mahler a Bartok… y Britney Spears, arreglada por el compositor argentino Santiago Blaum. La música es la dramaturgia de la obra.Mucho no puedo contar porque como se acostumbra firmé un acuerdo de no divulgación, pero sí puedo decir que fue una experiencia maravillosa. Yorgos dejó completa libertad para hacer lo que quisiera con premisas a veces vagas y a veces más claras. También ensayamos el libreto con improvisaciones de movimiento aunque eso no estuviera en la película, fue muy divertido. Trabajar con el director de fotografía Robbie Ryan fue un gran experiencia, la coreografía en la película es una suma de muchos factores, la cámara es fundamental, el vestuario también jugó un gran rol en la coreografía de la escena de la fiesta. Por un momento pensamos que la cola del vestido de la actriz iba a ser una complicación, pero resultó todo lo contrario.DorkyPark es una compañía de seres muy dedicados, creo que la energía que tiene como grupo de trabajo es excepcional, igual que la entrega y la confianza que me otorgan. Las edades del grupo son muy variadas, hay intérpretes cercanos a los 50 que están en un estado físico increíble, la mayoría canta, baila, actúa, pero sin formación de teatro musical, lo cual es muy particular. Los actores bailan con la sinceridad de un bailarín sin hacer la típica farsa del actor bailando “mal “ porque no es bailarín. Creo que eso en Buenos Aires también se acostumbra, en Berlín no tanto. La ambición es tratar de llegar a puerto en cada propuesta artística de cada obra con elocuencia, sentido del humor y profundidad, pero también con sentido de accesibilidad. No queremos que nuestro trabajo ponga a la audiencia en ese lugar de “yo no entiendo nada de danza". Si bien hay obras con textos “complicados" porque muchas veces tomanos textos científicos o filosóficos y los ponemos en escena de formas bastante absurdas, creemos que justamente con ese desdoblamiento logramos que el material tenga distintas dimensiones de acceso. El trabajo de los actores y bailarines está completamente integrado porque si bien hay bailarines que hablan menos no existe esa separación del tipo "los bailarines bailan como locos alrededor de un actor haciendo un monólogo" .En efecto, el San Martin no es solo el estreno fuera de Alemania pero el estreno de la versión de cuarta pared, además de que tenemos como invitada a Constanza Agüero y un diseño de luces de Matías Sendon creado para los shows argentinos. En Berlín la obra fue estrenada en un espacio no convencional, en un extaller de carpintería, como es un espacio muy interesante en sí mismo y bastante monumental. Decidimos no utilizarlo con un solo frente. A la llegada del público distribuimos unas sillitas de pesca portables y la gente se instalaba y movía por el espacio a voluntad. La recepción fue muy positiva, es una obra atípica de la compañía porque no hay escenografía ni texto.