Llega "1923", la nueva precuela de "Yellowstone" con Helen Mirren y Harrison Ford

Los reconocidos Helen Mirren y Harrison Ford protagonizanen la que la dupla da vida a una nueva generación de la poderosa familia ganadera que protagoniza el universo western creado por Taylor Sheridan, y que podrá verseSe trata de una continuación de "1883" y la, que desde su lanzamiento en 2018 se transformó en el contenido más visto del mencionado servicio de streaming gracias a su atractiva propuesta encabezada por Kevin Costner como el patriarca de los Dutton, dueños del rancho más grande de Montana.En ese sentido, Mirren y Ford, respectivamente ganadora de un premio de la Academia a Mejor actriz por "La reina" (2006) y nominado a Mejor actor en esos galardones por "Testigo en peligro" (1985),Esta vez, los problemas internos de la familia y los conflictos a los que se enfrenta para mantener a flote su rancho en el oeste montañoso de Estados Unidos se desarrollarán en el particular contexto de la época del título, marcado por la aparición de enfermedades y pandemias, sequías, la Gran Depresión y el fin de la "Ley Seca".Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraght, Aminah Nieves y Jerome Flynn completan el elenco de la producción, desarrollada por MTV Entertainment Studios, 101 Studios y Bosque Ranch Productions."1923"que Sheridan -también conocido por guionar los filmes "Sicario" (2015) y "Sin nada que perder" (2016) y las series "Mayor of Kingstown" y la reciente "Tulsa King"- dio comienzo con "1883", protagonizada por Sam Elliot y nominada en los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.En el futuro, los planes de expandir la narrativa de los Dutton seguirá con "1981", en la que un Costner rejuvenecido digitalmente llevará a la pantalla su toma de liderazgo en el negocio familiar.También se encuentra en, cuya historia se trasladará a un reconocido e histórico rancho real, el Four Sixes Ranch, ubicado en el condado de King, en Texas.Por su parte, "Yellowstone", que también cuenta en su elenco con la participación de Luke Grimes ("Francotirador"), Kelly Reilly ("True Detective") y Wes Bentley ("Belleza americana"), estrenó en noviembre de 2021 su cuarta temporada, que atrajo una cifra cercana a 11 millones de espectadores a nivel mundial y ya obtuvo candidaturas en los lauros del Sindicato de Actores y en los del Sindicato de Productores.Un año atrás, lay constará de dos tandas de siete episodios cada una.