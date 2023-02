Familiares de Iron Mountain esperan que este año la causa "se eleve a juicio oral"

Familiares de víctimas piden "que se eleve a juicio este año". Foto: archivo Télam.

Dos actos y la proyección de un documental por el aniversario Con sendos actos en el Paseo Quinquela Martín y la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berazategui, se recordará este domingo a las diez víctimas fatales del incendio de Iron Mountain ocurrido el 5 de febrero de 2014 en el barrio porteño de Barracas, cuyos responsables se espera que sean llevados a juicio oral este año.



Además, el próximo jueves 9 de febrero a las 20 se estrenará en el Cine Gaumont el largometraje documental "En cumplimiento del deber", una película dirigida por Jorge Gaggero, con la narración en off de Cecilia Roth y la producción general de Renato Miari que participó en el 43 Festival Internacional de Cine de La Habana.



En el barrio de La Boca -donde se emplaza el cuartel de Vuelta de Rocha al que pertenecían los dos bomberos voluntarios fallecidos- habrá un homenaje a partir de las 8.30 en el Mástil a los Caídos en Cumplimiento del Deber, ubicado en el Paseo Quinquela Martín (Avenida Pedro de Mendoza, entre Benito Quinquela Martin y Rocha), con la participación de integrantes diferentes cuerpos de bomberos de la ciudad.



A las 18 habrá un acto similar en la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Berazategui de Avenida Rigolleau Nº 4525.

La mañana trágica

Incendio del 5 de febrero de 2014 en la firma Iron Mountain. Foto: archivo Télam.

El incendio del depósito de la empresa dejó diez muertos. Foto: archivo Télam.

Foto: archivo Télam.

En vísperas de un nuevo aniversario, los familiares de las víctimas de la tragedia de Iron Mountain celebraron que "se hayan agilizado los tiempos" de la causa que finalmente se encuentra a las puertas del juicio oral, y se mostraron "esperanzadas" en que en esa instancia quede demostrado que el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014 en un depósito de la empresa que dejó diez muertos "fue intencional"."Me pone muy contenta que se hayan agilizado los tiempos porque ya se perdieron nueve años", dijo a TélamLa mujer aseguró que con los 18 procesamientos por "incendio doloso seguido de muerte" confirmados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional el pasado 29 de diciembre, "comenzó una nueva etapa" y, dado que "todas las pruebas están", la expectativa es "que se eleve a juicio este año".En la misma línea,tras quedar debajo de los escombros, dijo a Télam que si bien las novedades judiciales "son un bálsamo" como lo fue en su momento la admisibilidad de las víctimas como querellantes, "nueve años (de espera) me parece una locura" siendo que "acá murieron 10 personas y está comprobado que fue intencional".El 5 de febrero de 2014, latenía en Azara 1245, en el barrio porteño de Barracas, y donde se resguardaban los archivos bancarios de grandes empresas, provocó que la estructura metálica que sostenía el techo comenzara a ceder y derrumbara una pared.Comolos bomberos de la Policía Federal Leonardo Day, Anahí Garnica, Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa, Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli; los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi; y los rescatistas de Defensa Civil, Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo.Durante el tiempo trascurrido,: Mario Colantonio y Diego Oneil.Cuatro años después, el juez de Instrucción 18 Pablo Ormaechea dictó 17 procesamientos por "incendio culposo seguido de muerte", decisión que fue apelada.Tras largo trámite, ella Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó esa resolución por considerar que tenía graves errores de fundamentación y dejaba de lado la medular cuestión de la "intencionalidad", ordenándole al juez que la reelabore en base a nuevas pericias y las conclusiones de un colegio pericial.Exactamente, la misma Cámara confirmó un total de 18 procesamientos - uno más de los iniciales-, lo que coloca la causa a las puertas del pedido de elevación a juicio oral.En concreto,, mientras que dictó la falta de mérito en relación a los dos restantes.Los procesados hoy son los directivos de Iron Mountain Eduardo Sueyras, Guillermo Lockhart y Héctor García.En la misma situación procesal están los exfuncionarios Vanesa Berkowsky, Luis Cogo, Roberto Chiesa, Silvia Hers, Gastón Laugle, Patricia Moroni, Rafael Roldán y Pierre Chapar, Félix Lugo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Jorge Papanicolau, Oscar Alfredo Godoy y Christian Walter Castiñeiras.A ellos se agregó ahora como procesado18 Norberto Ventura Sosa, ex funcionario de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP)."En una resolución posterior, el juzgado de instrucción entendió que, para aquellos cuyo procesamiento fue confirmado por la Cámara, ya está cerrada la investigación", explicó ela Télam que representa a la mayoría de los familiares.El letrado arriesgó que "es casi indeclinable que la causa sea elevada a juicio oral y que se designe un tribunal oral este año"."Nosotros no tenemos dudas de que la causa va a ser elevada prontamente a juicio y vamos a insistir en que este mismo año se inicie el debate porque estamos en condiciones de hacerlo", dijo a su turno el otro abogado querellante, Cristian PérezEn ese sentido, adelantó además quepor la trascendencia del hecho."Yo estoy muy esperanzada de que se llegue a la verdad y creo que habrá justicia, aunque lamentablemente (entre los acusados) se evadió a los responsables reales del gobierno de (Mauricio) Macri como José Gómez Centurión que habilitó el lugar", dijo BarícolaSu madre, quien falleció "de tristeza" tres meses después que Pedro, "siempre le decía que no haga ese trabajo que es muy riesgoso, pero a él le encantaba, es como que había encontrado lo suyo porque era muy servicial" y "pesó más la vocación que el miedo"No obstante, Barícola destacó que su hermano y las otras nueve víctimas "acudieron con rapidez pensando que ahí había gente por salvar", pero lo que ardía "eran solo papeles sobre lavado de dinero, cosas que se querían tapar" en un galpón que "fue incendiado adrede, pero el que lo hizo ya se había ido"."Yo estuve adentro y a mí no me contar que fue accidental porque yo sé lo que vi, yo también sé que las pericias indicaron que hubo cuatro focos diferentes y eso solo pasa si es intencional. Fue realizado con malicia, con premeditación y la gente que falleció allí, murió por un hecho delictivo; es decir que fue un homicidio", dijo a su turno Díaz Gauna.El, tuvo que atravesar una larga internación para superar el estallido de la séptima vértebra cervical -hoy reemplazada por una prótesis de titanio-, una lesión en su espalda y las múltiples quebraduras en su rodilla derecha."Hasta hace dos años, me despertaba a las tres de la mañana llorando o sentado en la cama, a los gritos porque más allá de las cicatrices y quemaduras que me quedaron de ese día, lo más complicado son las cicatrices del alma", concluyó.