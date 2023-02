"Después de lo que se vivió en pandemia, estamos entregando todo en los conciertos"

Aterciopelados banda rock que lidera Héctor Buitrago junto a Andrea Echeverri.//foto prensa

La reconocida banda colombiana de rock Aterciopelados se reencontrará con el público porteño en un recital que ofrecerá este domingo en Palermo Groove, donde interpretará los hits de sus tres décadas de trayectoria y presentará "Tropipop", el disco que registró en pandemia."Siempre tenemos una mirada hacia el futuro", dijo en diálogo con Télam, desde Bogotá,, quien junto a Andrea Echeverri lidera la agrupación que atraviesa un presente lleno de proyectos y nuevas canciones."Después de lo que se vivió en la pandemia, estamos entregando todo en los conciertos, con muchas ganas y todo renovado", indicó el productor que recordó que la última visita a Buenos Aires fue "desafortunada"."Íbamos a tocar en la Usina del Arte para un concierto de la ciudad, y cuando estábamos a punto de salir se canceló por los vientos huracanados, que desbarataron la pantalla de video, entonces volvemos con más ganas aún", acotó.Si bien el grupo siempre tuvo un gran reconocimiento dentro de la escena del rock latinoamericano, actualmente vive un momento de plenitud,Fueron, la serie deque reconstruye la historia de personas destacadas de la cultura popular latinoamericana.En este episodio los músicos repasaron los comienzos de su carrera artística y hablaron de su fama mundial.También colaboraron con Li Saumet -Bomba Estéreo- y Rubén Albarrán, Max Páramo, Lengualerta, Paloma del Cerro y L. Romero.Además realizaron unapor Colombia, México, España, Alemania, Francia, Paraguay, Estados Unidos, Ecuador y Perú.En el local ubicado en avenida Santa Fe 4389 , Aterciopelados saldará la visita pendiente con Argentina para interpretar éxitos como "Bolero Falaz", "Florecita Rockera", "Baracunátana", "Maligno", entre otras versiones de algunos clásicos.Hay una retroalimentación y admiración mutua. Cada uno viene con sus ideas, con sus canciones, al comienzo era más yo el que escribía, ahora Andrea se ha vuelto una compositora muy prolífica. Hay un respeto y una flexibilidad de acomodarnos a las ideas del otro a partir de entender que cada uno tiene su manera de ver las cosas y lo respetamos y lo apreciamos, eso hace que nos potenciamos y nos mantiene con ganas de crear y sacar tanta música nueva- Si, es muy lindo porque están las personas que nos acompañaron en ese momento de la época dorada del rock latinoamericano, en español, de finales de los 90 y principios de los 2000. Muchos hijos de esos fans del comienzo se acercan y nos dicen que crecieron con Aterciopelados, entonces ya hay dos generaciones, y también hay chicos nuevos que escuchan el nombre de la banda y se interesan en saber de pronto hasta por los mensajes, por las letras, son chicos que trabajan con el tema de la ecología o con el tema del feminismo, si son varios públicos.-Siempre estamos mirando para adelante. Me gusta mucho la sonoridad para la producción, ahí como que me renueva. Las letras van cambiando. Andrea y yo tenemos nuestras inquietudes y todo lo que está pasando a nivel global nos mueve, las letras también hablan de lo que está sucediendo en el mundo.-Como hemos atravesados muchos cambios, nos es fácil adaptarnos, sabemos que en un momento la música masiva era el rock, ese momento tan especial que se vivió; después vinieron cambios en la discográfica y en la manera de relacionarnos con la música con las plataformas musical, pero si bien han venido otros géneros, nosotros sabemos que seguimos siendo parte de la industria musical, todo lo que se llama rock en español estamos ahí, ahí nos movemos, seguimos fluyendo en ese ecosistema .- Nosotros realmente no somos nostálgicos, incluso éramos reacios a estar tocando las canciones clásicas; como muchos músicos siempre nos conectamos con lo nuevo. Muchos periodistas nos han hecho caer en cuenta que somos de los grupos más activos de nuestra generación, constantemente estamos sacando material nuevo, pero sí tenemos una mirada retrospectiva (sacamos un libro de Aterciopelados), y estamos agradecidos por todo ese camino, agradecemos todo lo que ha pasado y las canciones que nos hicieron conocidos en todo el continente, las cantamos con mucha pasión. Este año vamos a hacer "El Dorado" (1995), que es nuestro disco más famoso, en vivo; lo vamos a hacer en el Palacio de los Deportes, aquí en Bogotá, el 22 de abril.