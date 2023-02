Cómo será la ampliación de Precios Justos a la canasta escolar y cuotas de colegio

La lista de precios de los productos escolares aún no fue difundida, pero se espera que se publique en los próximos días / Foto: Victoria Gesualdi.

Junto al secretario de Comercio, @MatiasTombolini y a representantes del sector empresarial y sindical anunciamos la ampliación del Programa #PreciosJustos, que en esta etapa establece una pauta del 3.2% de promedio mensual en alrededor de 50.000 productos hasta el 30 de junio. pic.twitter.com/mNgbSmVcue — Sergio Massa (@SergioMassa) February 3, 2023

Foto: Eliana Obregón.

"Se debe encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad de las economías familiares y la sustentabilidad de las estructuras de costos de los colegios" Rodolfo De Vincenzi

Cuotas de los colegios privados

Foto: Victoria Gesualdi.

Relacionadas La nueva etapa de Precios Justos abarca 50 mil productos hasta el 30 de junio

La ampliación del Programa Precios Justos hasta junio próximo introducirá como novedad un tope a los incrementos de las cuotas de los colegios privados y la incorporación de productos escolares, sumándose así a los alimentos, textiles, medicamentos y combustibles, entre otros rubros ya presentes en la iniciativa.De cara al nuevo ciclo lectivo que comenzará entre el próximo 27 de febrero y el 2 de marzo, el programa gubernamental incorporará a los artículos de librería y útiles los cuales tendrán, al igual que el resto de los productos, un tope de aumento del 3,2% mensual o, en su defecto, tendrán un precio congelado hasta el próximo 30 de junio., dijo el viernes el ministro de Economía, Sergio Massa, en el acto de lanzamiento que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK).La lista de precios de los productos escolares, al igual que la del resto de la ampliación del programa, aún no fue difundida, pero se espera que se publique en los próximos días.Por otro lado,En concreto, se establece un tope de aumento para los establecimientos de 16,8% en marzo, 3,35% en abril, mayo y junio; y 4% en julio.El mismo se aplicará a los colegios privados con subvención estatal, porcentaje que ronda entre el 70% y el 80% del total de escuelas privadas del país, según se traten de escuelas laicas o confesionales, de acuerdo con un informe de 2018 de la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe).El criterio de aumento actuará como referencia nacional pues el sistema educativo es descentralizado yy terminan autorizando e implementado los aumentos.De todas formas, tanto desde el Gobierno nacional como desde el sector de las escuelas privadas confían en que las provincias adhieran al mismo, y, para ello, el próximo jueves el Consejo Federal de Educación -con los titulares de los ministerios de educación de todas las jurisdicciones y de Nación- se reunirá para terminar de definir los detalles.El objetivo es escalonar los aumentos y que no se concentren en un solo mes: "Habían provincias que ya habían autorizado aumentos de hasta el 40% para marzo o del 18% o del 24%", señaló Massa."No sólo tuvimos contacto sino que hemos trabajado con los ministerios de Economía y de Educación, y en coordinación con las jurisdicciones para llegar a un acuerdo que lo que hace es optimizar la distribución de los traslados de mayores costos a los aranceles a lo largo del semestre", detalló a Télam Rodolfo De Vincenzi, presidente de la Confederación de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP).En ese sentido, De Vincenzi destacó que el acuerdo busca, como suele ocurrir en el comienzo de cada ciclo lectivo, para, de esta forma, "encontrar el equilibrio entre la sostenibilidad de las economías familiares y la sustentabilidad de las estructuras de costos de los colegios"."Escuela y familia se esfuerzan por encontrar soluciones al componente económico y, en este caso, el Estado contribuye a esa coordinación. Por eso el trabajo que se hizo", agregó, e indicó que los colegios no subvencionados que no estarán abarcados "son un grupo muy pequeño que en general atiende a los segmentos de la población de mayor nivel socioeconómico".Asimismo, detalló que una vez implementado se realizará unpara verificar si los aumentos llegan a cubrir los mismos, pero, de todas formas, la expectativa desde el sector es que los abarquen.Como referencia, el rubro de la educación acumuló el año pasado un aumento de 86,3%, casi ocho puntos menos que el índice general de 94,8%.No obstante, al concentrarse los aumentos de las cuotas y de los útiles,, algo que el acuerdo busca evitar: en marzo del año pasado, por ejemplo, el componente presentó un aumento de 23,6%, más que triplicando el 6,7% del índice general.Respecto de los aumentos autorizados por cada jurisdicción, la provincia dehabía autorizado el año pasado incrementos en las cuotas de 11% en marzo, 25% en abril, 9% en julio, 6,2% en octubre y 10% en diciembre; mientras que laaplicó incrementos de 10% en marzo, 9% en abril, 15% en julio, 20% en octubre y 14,5% en diciembre.En el caso de la, a diciembre del año pasado, las cuotas autorizadas en los niveles inicial, primario y secundario eran de entre $4.519 mensuales para las escuelas con 100% de subvención y de $31.098 para las que reciben un 40% de aporte, pudiéndose sumar hasta un 50% más a los establecimientos con jornada completa o extendida, según la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEP).Mientras tanto, en lael rango es similar, ubicándose entre los $4.348 para los jardines y primarias con 100% de subvención, y $ 29.223 para las escuelas técnicas o especializadas con 40% de subvención, la categoría con menos aportes estatales.Además del rubro educativo, Precios Justos abarcará a casi, indumentaria, insumos difundidos. motos, bicicletas y medicamentos, entre otras categorías.La extensión del programa hasta junio, fruto de un, establece una pauta deen lugar del 4% que regía desde noviembre al lanzarse la primera etapa del programa, tras evaluarse las metas fiscales y de acumulación de reservas.Además del tope de aumentos, habrá cerca de 2.000 productos que tendrán un incremento del 9% al comenzar la nueva etapa para luego tener sus precios fijados y sin modificaciones hasta fines de junio.Por otro lado, se incorporará un nuevo, que manejará la Secretaría de Comercio y que permitirá monitorear en tiempo real si en las grandes bocas de expendio se está cumpliendo el compromiso de precios asumido por las empresas.