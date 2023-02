El Gobierno de Ecuador apuesta su gestión en un referendo popular

presidente conservador de Ecuador, Guillermo Lasso.

Las preguntas del referendo

Corrupción

Sector correísta

El presidente conservador de Ecuador, Guillermo Lasso, apuesta parte del futuro de su gestión en el referendo popular de este domingo, que plantea cambios políticos y electorales de fondo, mientraspero sin asegurar un respaldo contundente, en unEn paralelo al referendo, los 13,4 millones de ecuatorianos habilitadosen las que tanto el Gobierno como las fuerzas de oposición, entre ellas las afines al expresidente Rafael Correa, también medirán hasta dónde llegan su representatividad y su fortaleza.La convocatoria supone un triunfo a medias de Lasso, porque él pretendía hacer en simultáneo un referendo y una consulta popular, pero la Corte Constitucional dio de baja las tres preguntas de la consulta y solo habilitó las del referendo, vinculadas a aspectos constitucionales.La diferencia técnica entre uno y otro mecanismo es quepero sin incidencia en la estructura constitucional.que figuran en una papeleta plantea quién podrá sery bajo qué condiciones."¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional?", es la primera pregunta, que para el mandatario es "una herramienta" para enfrentar el comercio ilegal de armas y el narcotráfico, que son centrales para Ecuador.La extradición está prohibida en la Constitución vigente, pero "el referendo, al emanar del pueblo en las urnas, es mandatorio, incluso está por encima de la Constitución", explicó a Télam Andrés Jaramillo, especialista en comunicación y marketing político y exsecretario de Comunicación de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador.es sobre la propuesta del Gobierno de cue reemplace al actual Consejo de la Judicatura y seleccione, designe, promueva, sancione o destituya a los fiscales.Para la campaña del No -que agrupa al correísta Movimiento de Renovación Ciudadana, Unidad Popular, al Socialista y a las centrales gremiales de trabajadores y de la educación-, esta es una estrategia del Gobierno para prorrogar los mandatos de los fiscales que le son afines y remover o postergar a los que no.es sobre la reducción del número de, que tiene 137 asambleístas y que en 2025 podrían elevarse a más de 150 si, como manda la Constitución, se tiene en cuenta el crecimiento demográfico.La intención del Ejecutivo es que el número de habitantes necesario para cada escaño sea mayor y se logre una representatividad más equitativa, porque considera que actualmente están sobrerrepresentadas las zonas rurales y subrepresentadas las urbanas.El cuestionario se mete en el, para los que quiere establecer un mínimo de afiliados del 1,5% del padrón electoral de la jurisdicción en la que estén inscriptos. De esta forma, apuesta a reducir los 272 movimientos políticos actuales, que muchas veces son sellos funcionales a candidatos sin estructura propia.propone traspasar a la Asamblea Nacional las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que fue creado en 2008 por el entonces presidente Correa, como un consejo independiente de siete ciudadanos elegidos por votación universal que debían designar autoridades como el fiscal general, el contralor, los vocales del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral.Lasso quiere que todas esas autoridades pasen a ser designadas por la Asamblea, bajo el argumento de que no dependerá del voto de una mayoría de solo cuatro personas y evitar así la concentración de poder.Esta idea, complementaria del, está contenida en laes sobre la propuesta de crear unpara salvaguardar las fuentes de agua y acuíferos del país.El Gobierno propone poner el sistema de protección de aguas bajo la administración del Estado.y última pregunta es sobre la. Entre los prestadores de estos servicios se encuentran los recicladores (unos 20.000 a nivel nacional) y comunidades indígenas que ayudan a combatir la deforestación en la Amazonía, entre otros."Luego de la consulta y las elecciones, en efecto, la gobernabilidad será un reto mayor para el Gobierno de Lasso", porque "también se prevé una derrota en las elecciones seccionales, lo que complicará aún más su situación", señalóLasso recibió un fuerte golpe a principios del mes pasado, cuando el medio digital La Posta difundió una grabación en la que se menciona al, comoEl Gobierno rápidamente ratificó quey remarcó que no tolerará delitos de "absolutamente nadie", pero según los observadores, el daño electoral se medirá este domingo."Los casos de corrupción relacionados con el cuñado del Presidente influirán en la medida que se sigan revelando detalles y al no poder dar una solución a los problemas de seguridad y desempleo, la oposición y la resistencia podría adquirir proporciones mucho mayores a las actuales", señaló Jaramillo.Pero el Gobierno no es el único que pone en juego su futuro político en la elección y consulta popular de este domingo."Paulatinamente (el correísmo) ha perdido poder. Está lejos de ser esa fuerza hegemónica. Correa está fuera del país, ausente de la dinámica política real. Hay un cambio generacional del votante que no conoce lo que hizo o dejó de hacer el correísmo", explicó el analista.. A esto se debe sumar las diferencias internas en ese sector entre la nueva generación y los que fundaron. Se prevé que tengan victorias suficientes (a nivel distrital) para subsistir, pero no para posicionarse como una fuerza determinante", agregó.En cualquier caso, uno de los datos a observar del escrutinio del domingo es el conteo de votos en blanco y nulos, que podrían alcanzar porcentajes históricos, según varios observadores.El contexto actual no es el de 2019, cuando hubo masivas protestas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles, anunciada por el entonces presidente Lenín Moreno y se registraron 11 muertos y casi 1.200 detenciones, pero la tensión está latente.De hecho, a principios de enero la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) amenazó con un "paro preventivo" y otras medidas en rechazo a la minería a gran escala que se practica en sus territorios ancestrales, pese a los acuerdos alcanzados con el Gobierno en octubre pasado, después de una ronda de negociaciones que se extendió por tres meses.Y ahora, en vísperas del referendo, confirmó que impulsa el voto por el No.