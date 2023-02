Sarmiento y Barracas buscarán su primer triunfo en Junín

Barracas va por sus primeros trres puntos ante Sarmiento en Junín | Foto: Osvaldo Fantón

Sarmiento de Junín recibe este sábado a Barracas Central en el estadio Eva Perón, en la continuidad de la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).El partido se jugará desde las 17, con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión de ESPN Premium.Sarmiento, que esta semana incorporó al arquero José Devecchi y al delantero Lucas Melano, presentaría una variante en el sector izquierdo de su mediocampo, con el ingreso de David Gallardo por Sergio Quiroga.La duda pasa por la delantera, debido a las molestias físicas de Luciano Gondou en los días previos al partido, y en caso de no llegar estará Javier Toledo junto con Lisandro López.Además, el "Verde" cerrará en estos días la incorporación del experimentado defensor Alejandro Donatti, quien no sumó minutos en todo el 2022, ya que su último partido lo jugó en 2021 con la camiseta de San Lorenzo.El conjunto de Israel Damonte arrancó el torneo con un empate sin goles ante Instituto en Córdoba y acumula siete partidos sin triunfos en la máxima categoría entre el cierre de la temporada pasada y el inicio de la actual.Por su parte, Barracas, que sorprendió con la llegada de Ricardo Centurión en las últimas horas, dio su primer paso con derrota frente a Godoy Cruz (1-0) en su cancha y no presentaría variantes.Centurión, surgido en Racing Club y con paso posterior por Boca Juniors, San Lorenzo y Vélez Sarsfield, viajará con la delegación del "Guapo" a Junín, según confirmó el club en la conferencia de prensa de presentación.“En Barracas quiero volver a instalarme en el fútbol argentino y volver a hacer lo que me gusta, lo que me hace feliz. Mi llegada se habló con los dirigentes, mi representante se puso en contacto con ellos y se pudo hacer rápidamente", dijo el delantero en la rueda de prensa.En el breve historial en Primera División, hay un triunfo para Barracas y un empate.