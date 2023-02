Miguel Merentiel: "Voy a dejar la vida por Boca Juniors"

El Chelo Delgado, Merentiel y Amor Ameal en la presentación del nuevo refuerzo de Boca / Foto: Florencia Downes.

"Mis características son la garra y no dar por perdida ninguna pelota. Puedo jugar como delantero centro o bien tirarme atrás a buscar juego"

Foto: Florencia Downes.

Los primeros momentos de la 𝘽𝙚𝙨𝙩𝙞𝙖 𝙈𝙚𝙧𝙚𝙣𝙩𝙞𝙚𝙡 como jugador de #Boca 🤩🔵🟡🔵 pic.twitter.com/cSyGmokLiI — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 3, 2023

El delantero uruguayo Miguel Merentiel,, prometió esta tarde que dejará "la vida por este club", al ser presentado en La Bombonera como nuevo integrante del plantel xeneize.El atacante, de 26 años y oriundo de la ciudad de Paysandú,(19.15) ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la segunda fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF).Sé que vengo a una institución muy grande" dijo el exjugador de Defensa y Justicia y Godoy Cruz de Mendoza, entre otros clubes.. Puedo jugar como delantero centro o bien tirarme atrás a buscar juego", indicó el futbolista, que proviene del Palmeiras de Brasil, donde no halló la continuidad deseada."No tenía lugar en mi equipo (Palmeiras) y se empezaron a manejar distintas opciones.confesó Merentiel, quien asomó flanqueado por el presidente del club, Jorge Amor Ameal, y por uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, Marcelo Delgado.El delantero"Hablé con (Hugo) Ibarra las cosas lógicas del juego ysostuvo Merentiel, quien aclaró no tener ningún inconveniente con jugar al lado de "otro punta de área" como sería el caso de Darío Benedetto, cuando el goleador reciba la habilitación, tras las cuatro fechas de suspensión."Me complemento bien con otro '9' no tengo ningún problema.sostuvo el atacante, que también enumeró las diferencias -a su criterio- entre jugar en el fútbol local y en el brasileño."Los equipos brasileños son muy poderosos desde lo económico.dijo Merentiel ante una pregunta formulada por Télam.Consultado por el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, y el nombre con el que fue bautizada una de sus mascotas, el propio Merentiel dijo: "Hablé con Román (Riquelme) por teléfono cuando estábamos en negociaciones. Hoy pude conversar en el predio con él."Tengo dos perros mascotas yconfesó.de cara al partido del domingo ante Central Córdoba de Santiago del Estero, a partir de las 19.15, en la Bombonera.Para ese encuentro, el equipo Xeneize iría con un solo cambio:en el sector izquierdo de la defensa.El resto del equipo. Es decir, la formación será con Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Bruno Valdez y Fabra; Guillermo 'Pol' Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Oscar Romero; Nicolás Orsini y Sebastián Villa.En otro orden, el lateral izquierdoy permanecerá hasta diciembre de 2025, ligado a la entidad xeneize.pero la propuesta no satisfizo, razón por la cual decidió alargar el vínculo con el club de la Ribera.