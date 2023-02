Estiman que el 86% de las especies animales y vegetales aún no fueron halladas, ni mencionadas

Se calcula que el 86% del total de las especies todavía no fue hallado ni nombrado / Foto archivo.

"Si hay especies que no tienen nombre, no pueden ser catalogadas ni determinados su estado de conservación ni su grado de amenaza” Paúl Székely

“Con cada bosque que se destruye, desconocemos hasta lo que estamos perdiendo” Paúl Székely

Científicos ecuatorianos estimaron que un 86% de las, mientras que la tasa de extinción de las mismas se aceleró durante los últimos años, según una investigación difundida este viernes.De acuerdo a la investigación realizada por científicos de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) de Ecuador en la actualidad se descubrieron alrededor de 1,2 millones de especies pertenecientes a los cinco reinos, donde cada año se describen cerca de 18 mil especies nuevas, aunque la mayoría aún resulta desconocida.Y agregaron que se calcula que el 86% del total de las especies todavía no fue hallado ni nombrado, mientras quese publicaron 15 artículos científicos en revistas de alto impacto, donde participaron investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) de Ecuador, se dieron a conocer los dEstos hallazgos fueron producidos en terrenos de laprecisó la agencia española SINC.Según, que participó en la descripción de 11 especies de anfibios nuevos para la ciencia, estas condiciones (de riqueza biológica) propició, paradójicamente, un contexto de déficit de conocimiento.En su criterio, avanzar en el hallazgo de nuevas especies “es importante para saber qué hay" e indicó que "cada revelación debe tener una función práctica y conducir a la mejor conservación de las nuevas especies descubiertas".Y agregó: ", afirma el científico, y agregó que “la supervivencia de toda una especie puede depender del nombre”.De acuerdo a la investigación, en Ecuador hay especies de anfibios a las que se considera microendémicas, es decir, que únicamente se encuentran en una quebrada o en una zona de una montaña, debido a las barreras entre poblaciones que surgieron con la elevación de los Andes, lo cual lleva a fenómenos llevaron a procesos evolutivos diferenciados, un fenómeno que es replicado en casos de especies ampliamente distribuidas, como sucede en las regiones Costa o Amazonía.Debido a la falta de recursos económicos y humanos para la conservación de las especies, “debemos centrar esfuerzos en casos super urgentes”, advirtió Székely.El investigador destacó que en Sudamérica hay “una biodiversidad increíble” y, al mismo tiempo, figurar “entre los países sudamericanos con mayor tasa de deforestación”.“Con cada bosque que se destruye, desconocemos hasta lo que estamos perdiendo”, alertó.