Luciano Pereyra y Sergio Galleguillo hicieron vibrar al público del Festival de la Salamanca

Artistas de este viernes

Luciano Pereyra y Sergio Galleguillo fueron las estrellas de la primera noche del Festival Nacional de La Salamanca, que convocó a miles de espectadores, que hicieron bailar, gritar y seguir a todo ritmo sus canciones en elArtistas como “Peteco” Carabajal, Roxana Carabajal, Bruno Arias, Arcanos del Desierto, y Huguito Flores a ritmo cumbia y guaracha, deleitaron al público con sus propuestas desde la noche de este jueves y hasta la madrugada de este viernes.El espectáculo comenzó en la noche de este viernes a las 21, con la presentación del Ballet de Rosi Díaz, Alicia Pereyra, Manuel Fernando y Karina Guzmán, Jovita Subire, homenaje a "Chuli" Peralta, Aldana Gonzales, ganadores del Pre Salamanca, Las voces de hoy, Bruno Arias, Roxana Carabajal, Ballet Juan Saavedra, homenaje a Juan Carabajal, Salitral, Hugo More, Bandeñas, “Pucho” Achaval, Los del Vinalar, Sueño Salamanquero, Misqui Simi, La brasita de mi chala, José Lazarte, Tanta y Sacheros Santiagueños.Luego cerca de las 23.30 subió al escenario Luciano Pereyra, ante una gran ovación, y comenzó su repertorio con “Te estás enamorando de mi”, al que le siguieron clásicos como "Tu dolor”, y otros como "Eres Perfecta”, “Si no es muy tarde”, “Porque aún te amo”, entre otros.Entre los temas lentos y los con mayor ritmo, el público salamanquero disfrutó, cantó y bailó con todas las propuestas, en un show que duró un poco más de una hora.En un momento, en el escenario, el intendente de la ciudad de La Banda, Roger Neidiani, le otorgó un regalo artesanal al consagrado artista por su trayectoria, quien luego siguió con algunos temas para finalizar su presentación con una filmación que hizo desde su propio celular.“Estoy muy agradecido por la convocatoria a otro año consecutivo a este hermoso festival donde siempre me reciben con mucho amor”, dijo Luciano a la prensa, tras el show.“Es un placer volver a La Banda y pisar este escenario un año más y sentir el cálido recibimiento de este hermoso público que siempre me muestra su gran cariño y me hace sentir muy querido y reconocido”, remarcó.Pasadas la 1.30 de la madrugada de este viernes, subió al escenario Sergio Galleguillo, quien llegó con todo el carnaval y el público bailó, tiró harina, pintura, espuma en el predio del club Sarmiento, en donde las rondas de bailes eran una constante para disfrutar los temas del artista riojano.“Yo siento la responsabilidad grande llevar la chaya a los distintos rincones del país y lo disfruto muchísimo, en especial en este escenario y con este público que transmite tanta alegría”, dijo a la prensa Galleguillo.A la vez reflexionó que es importante “mantener viva la capacidad de transmitir y llevar nuestra música a las nuevas generaciones para buscar nuevos poetas, nuevos músicos y cantores y en especial en esta tierra, Santiago del Estero es cuna del folclore argentino”.“Tenemos que seguir cuidándolos a Peteco, a Rally, entre muchos más y a toda la gente que escribe folclore para hacer canciones nuevas”, dijo y sostuvo que “creo que nos hace falta esa lectura de seguir creciendo con la música”.En ese sentido se preguntó “cómo nos íbamos a imaginar compartir escenario con otra banda, otro rubro; y hoy está pasando y creo que hay que escuchar a los jóvenes también, hace diez años que dije que iba a pasar eso, y siempre con el respeto a los grandes maestros”.“Hay que seguir trabajando para que los jovencitos puedan escuchar folclore y sigan disfrutando de la música maravillosa”, manifestó en diálogo con la prensa.Este viernes, será la segunda noche del festival que tiene una cartelera que promete atraer a un público de todas las edades con la presentación del trapero Rusherking, Karina "La princesita", Los Tekis, Los Carabajal, Néstor Garnica, Marcelo Toledo, Alejandro Veliz, Sacha Guitarras Atamisqueñas, Ramón Álvarez, Sofía Asís, Avenida Folk, Armandito Santillán, Sombrita Algarrobera, Nico Rodríguez, Áridos del Estero, Carlos Roldan, Luisa Galván, Los Alfiles, Miel de Palo, Paycuna, Franco Lescano y Ballet Ciudad de La Banda.