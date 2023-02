El gobierno de Chile confirmó cuatro víctimas fatales por incendios forestales

Hay 37 focos activos en el país limítrofe.

La ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, confirmó este viernes cuatro fallecidos por el incendio forestal en la comuna de Santa Juana (Región del Biobío), ubicada a 555 kilómetros al sur de Santiago, y que -además- se esperan cortes de electricidad en las zonas afectadas como medida “preventiva”.“Tuvimos hace pocos minutos la confirmación de cuatro personas fallecidas, son personas que se desplazaban en vehículo, en un caso por camino principal y en el otro por uno interior”, explicó la titular del Interior a la prensa, y detalló que “en un caso se calcinaron porque fueron alcanzados por el fuego y en el otro sufrieron un accidente probablemente intentando escapar del fuego”.Tohá lamentó el hecho y anunció que Santa Juana está “focalizada como uno de los lugares en los que se pondrá principal atención”.Respecto a las medidas para hacer frente a los incendios forestales, la ministra del Interior informó que “se han hecho una serie de gestiones en las últimas horas para reforzar los equipos con los que se está trabajando”, y señaló que de los 63 aviones de los que dispone la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se “ha generado un incremento de 10 aviones adicionales”.Por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardow, informó que debido a las altas temperaturas pronosticadas para este viernes se “va a disponer de que se pierda el consumo (electricidad) en algunas localidades, esto es preventivo y no se debe a daños en la infraestructura”.“Esto va a ser una situación temporal y mientras las temperaturas amainan (bajan) durante la tarde y noche esos consumos serían recuperados, esto en las zonas aledañas de la ciudad de Chillán (400 kilómetros al sur de Santiago)”, explicó Pardow.En la tarde de este viernes, el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien suspendió sus vacaciones, estaba viajando hacia las regiones de Ñuble y Biobío, zonas decretadas en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe debido a la magnitud de los incendios forestales.“He instruido decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para combatir los incendios forestales que afectan a la región de Biobío y velar por la seguridad de las personas”, expresó a través de Twitter el mandatario, quien previamente había anunciado el mismo Estado en la región de Ñuble.“Visitaré la Región de Ñuble y Biobío para acompañar a las familias. Estamos con ustedes”, cerró el mandatario.Durante la madrugada, Boric había decretado Estado de Catástrofe a la región de Ñuble, ubicada 450 kilómetros al sur de Santiago, decisión que horas después extendió a la región de Biobío, ubicada a 527 kilómetros al sur de la capital chilena, debido a los intensos incendios forestales que afectan ambas zonas.En tanto, Tohá detalló que la visita del mandatario “va a estar centrada principalmente en reunirse con las autoridades y poner a disposición los recursos y decisiones adicionales que se requieran”.La titular del Interior también confirmó la presencia de los ministros de Obras Públicas, Juan Carlos García; de Salud, Ximena Aguilera; de Defensa, Maya Fernández y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quienes tendrán la labor de evaluar en terreno la emergencia provocada por los incendios forestales.“El Gobierno estará cerca de las personas afectadas y destinará todos los recursos que se requieran, el presidente de la República no dejará solos a los habitantes de las zonas afectadas”, cerró la ministra.La decisión de declarar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en Biobío ya la había adelantado la ministra Tohá, cuando afirmó que “si hay razones para tomar este tipo de precauciones (Estado de Catástrofe) en otros lugares, que no quepa duda de que se va a tomar también”.En relación con el daño provocado por los incendios forestales, la titular de Interior señaló que “aún" no se llegó "a una situación tan crítica como es esperable en situaciones como estas”, y sostuvo que las condiciones meteorológicas de la jornada "no van a mejorar en las próximas horas y días, por lo que se requiere una profundización de las precauciones que se toman”.Unos 38 incendios forestales se mantienen activos en el país y hasta el momento 107 viviendas resultaron dañadas.Este viernes se esperan temperaturas de hasta 43 grados para la región de Ñuble, lo que se prevé complique el combate a las llamas, ya que además hay viento, baja humedad y gran cantidad de combustible vegetal en las zonas afectadas.Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informaron que hasta el momento se enviaron 31 mensajes de alertas SAE (Sistema de Alerta de Emergencias para celulares) para evacuar en la región del Biobío, mientras que 17 de estas alertas se enviaron a la región de Ñuble.El SAE es una alerta masiva a través de los teléfonos celulares con texto, audio y vibración, que se emiten por cualquier tipo de emergencia que ponga en riesgo a la población como tsunami, sismo, erupciones volcánicas e incendios forestales.