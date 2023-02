Symmy Larrat: "Quiero ver cómo Argentina logró avanzar en temas transgénero"

En este nuevo rol que le toca asumir, Larrat espera "construir políticas públicas más completas" / Foto: Prensa.

"Creo que hay un gran desafío para este Gobierno que es superar la narrativa falaz de la ideología de género que se creó. De nuestro lado tenemos una responsabilidad: construir políticas públicas más robustas y más completas para que sean más difíciles de destruir por el odio"

Desde militante barrial a activista nacional del colectivo LGBTIQ+ Symmy Larrat, primera secretaria nacional de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas LGBTQIA+ de Brasil, "reúne todos los atributos esenciales para ejercer esta función histórica", sostuvo Silvio Almeida, a cargo del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, cuando anunció el nuevo cargo a desempeñar por la activista.



"Es un honor anunciar el nombre de Symmy Larrat para ocupar, por primera vez en la historia de Brasil, la Secretaría Nacional de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas LGBTQIA+ del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía", dijo el ministro en una publicación en sus redes sociales el 31 de diciembre del año pasado, cuando hizo pública la noticia.



Sobre ella, dijo que "reúne todos los atributos esenciales para ejercer esta función histórica: capacidad de gestión, activismo y propensión al diálogo, sin renunciar nunca a la defensa intransigente de los derechos de la población LGBTQIA+".



Larrat nació en Belém, la capital del estado de Pará en Brasil, e inició su militancia social en la década de 1990, la cual continuó en la iglesia y la universidad, donde estudió Comunicación Social para ser periodista, aunque se retiró de los estudios por la discriminación que vivió cuando se inició en el universo drag y, como muchas de su comunidad, se dedicó luego a la prostitución.



Con 44 años es una sobreviviente para el colectivo travesti trans, cuya esperanza de vida se encuentra entre los 35 y los 40 años, y a lo largo de su vida fue testigo de "violaciones correctivas", exorcismos y torturas.



Desde el rol que le toca asumir, espera "superar la narrativa falaz de la ideología de género que se creó", compartió con Télam.



En Pará comenzó a ir a marchas del orgullo LGBT, a sus 16 años le dijo a su familia que era homosexual aunque "todavía sentía que no era yo", dijo en entrevistas y, finalmente, a los 30 realizó un proceso de transición de género hacia la identidad travesti.



Durante el gobierno de la expresidenta Dilma Roussef le tocó coordinar el área de Promoción de los Derechos LGBT de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República y coordinó el programa Transcidadania del municipio de San Pablo, el primer programa de políticas públicas para personas transgénero en Brasil, que fue premiado internacionalmente.



Desde el 2017 fue presidenta de la Asociación de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales e Intersex (ABGLT) y este año asumió como la primera secretaria nacional de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas LGBTQIA+, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil.

En este nuevo rol que le toca asumir espera "construir políticas públicas más robustas y más completas para que sean más difíciles de destruir por el odio", aseguró a esta agencia.- Esta invitación vino directamente del ministro (de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida). Fue en Nochebuena. Yo pretendía quedarme en el tercer sector, en los movimientos sociales, pero cuando vi el poder de cambio y la independencia que tendría el Secretariado, fue increíble. Así que salté directamente tomando posesión, después del escenario del desmantelamiento. Yo misma me fui de aquí (Brasilia) cuando pedí mi renuncia en un período muy difícil, que fue el golpe contra la presidenta Dilma (Rousseff). Y ​​vuelvo ahora con una cartera con mucho más poder.- La de Bolsonaro fue una gestión de odio, de persecución. Sobre todo narrativa porque el propio expresidente exteriorizó, en su vida y en sus posturas públicas, un odio a esta población. Fuimos barridos de cualquier regulación, de cualquier política pública que existiera. Además de no promover acciones, buscaban retirar logros que ya teníamos. El escenario es el peor, pero ahora este nuevo gobierno promueve conquistas. Fue en Nochebuena. Yo pretendía quedarme en el tercer sector, en los movimientos sociales, pero cuando vi el poder de cambio y la independencia que tendría el Secretariado, fue increíble. Así que salté directamente tomando posesión, después del escenario del desmantelamiento. Yo misma me fui de aquí (Brasilia) cuando pedí mi renuncia en un período muy difícil, que fue el golpe contra la presidenta Dilma (Rousseff). Y ​​vuelvo ahora con una cartera con mucho más poder.- La de Bolsonaro fue una gestión de odio, de persecución. Sobre todo narrativa porque el propio expresidente exteriorizó, en su vida y en sus posturas públicas, un odio a esta población. Fuimos barridos de cualquier regulación, de cualquier política pública que existiera. Además de no promover acciones, buscaban retirar logros que ya teníamos. El escenario es el peor, pero ahora este nuevo gobierno promueve conquistas. Por ejemplo, todos los ministerios tienen servicios de asesoría en diversidad y la agenda LGBTQIA+ está en el segundo nivel de gobierno.- Hay una diferencia, que son las personas religiosas y el movimiento político religioso. El movimiento político religioso fundamentalista, conservador y extremista fomenta el miedo para aprovecharlo y luego conseguir cargos en el Gobierno. Eso para mí son falsos religiosos, oportunistas. Yo vengo de una familia cristiana. Cuando vemos el movimiento religioso de base, el que sirve a la gente de la favela, el que cuida a la gente, no tiene nada que ver con el movimiento de los oportunistas religiosos.- El STF aseguró varios logros. Dos muy importantes: la criminalización de la transfobia y la homofobia; y corrección de nombres para personas transgénero. Pero el Gobierno estuvo ausente del proceso y no tendió los puentes necesarios para hacerlo funcionar al final. Ahora necesitamos construir estos puentes, estas regulaciones. ¿Entonces, qué vamos a hacer? Vamos a estudiar toda la normativa que sea necesaria para que estas decisiones se hagan realidad en la vida de las personas. Puedo dar un ejemplo de esto: en el caso de la criminalización, no tenemos reglamentos que indiquen si tendremos o no comisarías específicas. Nuestro sistema de seguridad pública nacional no cuenta con los campos específicos para visibilizar a la población LGBTIQ+. Además de muchas otras regulaciones que necesitamos establecer. Y lo haremos.- El principal desafío es el control excesivo del conservadurismo. Entonces no podemos crear políticas públicas sin estar de acuerdo como sociedad. Creo que hay un gran desafío para este Gobierno que es superar la narrativa falaz de la ideología de género que se creó. De nuestro lado tenemos una responsabilidad: construir políticas públicas más robustas y más completas para que sean más difíciles de destruir por el odio.- Estamos muy enfocados en América Latina. Después de que logremos montar esta Secretaría y guiarla, queremos crear una gran red con América Latina y un gran intercambio de experiencias. Sabemos que países como Cuba, México, Colombia y, sobre todo, Argentina, han impulsado algunas políticas interesantes. Y queremos hacer ese cambio. Espero muy pronto estar en Argentina y ver de primera mano cómo este país ha logrado avanzar en temas transgénero y cómo esto se aplica en la vida real de las personas para que estas leyes no se queden en letra muerta, como solemos decir aquí en Brasil. Entonces vamos a construir puentes de relaciones "fraternales" con América Latina.