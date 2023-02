Los riojanos votarán el 7 de mayo para elegir gobernador, vice, intendentes y concejales

La fecha anunciada por el gobernador de La Rioja, el 7 de mayo, coincidirá con los comicios que se harán el mismo día en Jujuy y en Misiones / Foto: Archivo

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que la provincia tendrá elecciones el próximo 7 de mayo para elegir gobernador, vicegobernador, intendentes y concejales.



Quintela, en un reportaje a Ámbito Financiero publicado, también confirmó su intención de ir por su reelección, aunque dijo que "no condicionará a nadie" que quiera presentarse para la gobernación desde el Frente de Todos (FdT).



"Tomamos la decisión de adelantar las elecciones producto de un aporte de compañeros, que inclusive lo veían necesario para trabajar fuertemente en el orden nacional desvinculado de la provincial", afirmó el mandatario riojano.



El gobernador dijo que "primero queremos resolver la elección provincial y luego dedicarnos a contribuir en Nación", con "una política única y una estrategia común para afrontar el proceso electoral que se viene".



"Se llamaría a elecciones para gobernador, vice y todos los cargos en disputa: intendentes, concejales", sostuvo.





El gobernador @QuintelaRicardo confirmó que las elecciones provinciales serán el próximo 7 de mayo. La noticia se dio a conocer tras un adelanto del diario Ámbito Financiero, donde el mandatario provincial, aseguró que irá por su segundo mandato.https://t.co/933hwphkAY — LRA28 Radio Nacional La Rioja (@lra28) February 3, 2023

Cronograma del calendario electoral

La fecha anunciada por el gobernador de La Rioja, el 7 de mayo, coincidirá con los comicios que se harán el mismo día en Jujuy y en Misiones, que también desdoblan respecto de la elección nacional.El calendario electoral arranca el 12 de febrero en La Pampa, donde habrá elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para elegir candidato a gobernador.El 16 de abril se vota en, el 7 de mayo será el turno de, y una semana después, el 14 de mayo, votarán en La Pampa, Salta, San Juan y Tucumán.El 11 de junio, en tanto, la provincia de, administrada por Alberto Rodríguez Saá, realizará mediante el sistema electoral de Lemas elecciones para gobernador y vicegobernador, y otros cargos provinciales.En, a su vez, el gobernador Omar Perotti estableció que las elecciones provinciales se realizarán entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre para elegir gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales.Por su parte, el gobernador de, Jorge Capitanich, confirmó que las elecciones en esa provincia se concretarán el 17 de septiembre, cuando se elegirá gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales.También votará en septiembre: las elecciones serán el 24 de ese mes.Algunos distritos aún no definieron la fecha de sus elecciones, mientrasson las únicas dos que no eligen gobernador, ya que recién lo harán en dos años.Si bien la Cámara Electoral aun no publicó el cronograma oficial para los comicios nacionales,