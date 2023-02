El calendario 2023 confirmado con una fecha en Argentina

🇶🇦 OOREDOO QATAR MAJOR PREMIER PADEL 🇶🇦



🔥 The 1st Premier Padel tournament of the 2023 season

🗓 26 February - 5 March 2023

🏟 Khalifa International Tennis & Squash complex, Doha



🤫 More details on the 2023 calendar coming soon… @padelfip @ppa_padel @qatarpadel pic.twitter.com/1TklX4XVxl