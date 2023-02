Ibarra presentará un sólo cambio en Boca para enfrentar a Central Córdoba

Foto: Eva Cabrera

El entrenador de Boca Juniors,, introducirá una variante con el regreso decon respecto al equipo que venció en la Bombonera a Atlético Tucumán, para recibir el domingo a Central Córdoba de Santiago del Estero, en donde Miguel Merentiel estará en el banco de suplentes.De esta manera, el técnico boquense empieza de a poco a buscar "los once de memoria". En este caso, en su idea de equipo faltaría solo, quien cumplirá el domingo la segunda de sus cuatro fechas de suspensión.La novedad de la práctica de este viernes en el predio de Ezeiza fue que el delantero uruguayohizo fútbol para los suplentes y el domingo estará en el banco de los relevos ante el conjunto santiagueño.Merentiel, de 26 años, quien llegó a préstamo del Palmeiras de Brasil, sin cargo y con una opción de compra de 3.000.000 de dólares, firmó ayer su contrato y será presentado estar tarde en la sala de conferencias de la Bombonera.El plantel "xeneize" volverá a las prácticas mañana en el predio de Casa Amarilla, para luego quedar concentrado en un hotel del barrio porteño de Monserrat.Finalmente, este jueves no se pudo concretar la llegada del defensor Lucas Merolla, quien a última hora de la tarde de ayer se reunió con el presidente de Huracán, David Garzón, para hablar de su futuro y de la posibilidad de renovar su contrato con el "Globo", que vence el 30 de junio próximo.No obstante, el club de la Ribera no se da por vencido para tratar de incorporar al zaguero zurdo, de 27 años: una de las salidas es tratar de hacerle firmar un precontrato para que llegue libre a mitad de año, y otra posibilidad es vender o dar a préstamo un futbolista -habrá tiempo hasta el 9 de febrero- para llegar a un acuerdo con los dirigentes del club de Parque de los Patricios.En otro orden, la Comisión Directiva de Boca determinó que para el partido del próximo domingo haya filtro para los socios, quienes para ingresar tendrán que haber asistido a 12 de los últimos 15 encuentros.De no ser así, hoy desde las 15 tienen que ingresar al sitio soysocio.com para reservar su lugar en la tribuna popular de socios.La medida fue tomada por orden del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, después que el domingo pasado se registraron desórdenes y avalanchas en las puertas de ingresos del estadio Alberto J. Armando.Boca recibirá el domingo desde las 19.15 a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol, con el arbitraje de Andrés Merlos.