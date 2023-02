Tras 51 años preso, Robledo Puch busca recuperar su libertad para vivir con una familia de San Nicolás

Robledo Puch"está muy deteriorado físicamente", dijo su abogado / Foto: Archivo

Los asesinatos perpetrados por Robledo Puch

Una vida llevada a la pantalla

• El 3 de mayo de 1971, José Bianchi, sereno de una casa de repuestos de Vicente López fue ejecutado a tiros mientras su esposa fue herida a balazos y violada en el mismo hecho.



• El 14 de mayo de 1971, asesinaron a tiros al sereno de un boliche de Olivos, Manuel Godoy, y también al encargado de local, Pedro Mastronardi, a los que sorprendieron dormidos.



• El 24 de mayo de 1971, Juan Scattone, sereno de un supermercado también de Olivos, fue acribillado a balazos y los homicidas brindaron con whisky sobre su cadáver.



• El 13 de junio de 1971, la joven Virginia Rodríguez fue raptada, violada y ejecutada a tiros a la vera de la Panamericana.



• El 24 de junio de 1971, otra joven, Ana María Dinardo, fue raptada a la salida de un boliche de Olivos y también violada y asesinada a balazos en el mismo lugar que Rodríguez.



• El 5 de agosto de 1971, Ibáñez murió en un presunto accidente automovilístico que también involucró a Robledo Puch.



• El 15 de noviembre de 1971, Robledo Puch y su nuevo cómplice, Héctor Somoza, asesinaron a Raúl Del Bene, guardia de un supermercado de Boulogne.



• El 17 de noviembre de 1971 acribillaron a Juan Rozas, vigilador de una concesionaria de autos.



• El 25 de noviembre de 1971 asesinaron a otro sereno de agencia de autos, Bienvenido Ferrini.



• El 3 de febrero de 1972 fusilaron a Manuel Acevedo en una ferretería y luego de una pelea Robledo Puch mató con un soplete a su cómplice Somoza.



Ese mismo día, la Policía detuvo al múltiple asesino, quien tenía 20 años en ese momento y que desde entonces permanece preso, excepto por las 68 horas que estuvo prófugo luego de huir del penal de Olmos en 1973 y ser recapturado.



En noviembre de 1980, la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro lo condenó los delitos de homicidio calificado reiterado (10 hechos), tentativa de homicidio calificado, homicidio simple, robo simple cometido en forma reiterada (16 hechos), robo calificado, violación calificada, tentativa de violación calificada, rapto reiterado (2 hechos), abuso deshonesto, hurto simple reiterado (2 hechos) y daño, todos en concurso real.

La defensa de Carlos Eduardo Robledo Puch, quien cumple 51 años en prisión y es el detenido que más tiempo lleva tras las rejas en la historia criminal argentina, solicitará nuevamente su excarcelación y aseguró que, en caso de ser liberado, pasará "el resto de sus días" en una casa de familia de la localidad bonaerense de San Nicolás.Tras un fallido intento de que Robledo Puch sea alojado en un asilo de la misma localidad del norte de la provincia de Buenos Aires, su abogado Jorge Alfonso confirmó a Télam que una familia estaría dispuesta a recibir al asesino múltiple, condenado en 1982 a la pena de "reclusión perpetua por tiempo indeterminado" por once homicidios cometidos entre 1971 y 1972., explicó a esta agencia Alfonso, quien asumió la defensa de "El Ángel de la Muerte" en octubre del año pasado.Según describió el letrado, en la presentación que hará ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro describirá cómo es el inmueble en el que va a estar alojado y señalará como garantes a dos personas."Los jueces de Ejecución tienen que ver las credenciales que estén a favor y resolver en consecuencia. Yo pedí un tiempo prudencial de tres meses. Los garantes se van a encargar de la cobertura médica y si necesita una jubilación. Están dadas las garantías para que esté en libertad", afirmó Alfonso.Al respecto, el abogado continuó: "En el escrito pido que cada 15 días informen su evolución cuando esté en libertad. Vamos a ver cómo se va a acoplando. El hecho de comer todas las comidas, tener un apoyo moral y psicológico lo va a ayudar a que algún día pueda transitar las calles de San Nicolás".Ante esa circunstancia, los magistrados Ernesto García Maañón y Oscar Roberto Quintana deberán determinar si le otorgan o no la libertad condicional a Robledo Puch.En cuanto al estado de salud del detenido, Alfonso contó quecomo consecuencia de la gran cantidad de años que pasó en prisión., señaló.En cuanto a la realización de un posible peritaje psiquiátrico o psicológico de Puch, el letrado indicó que su defendido "no necesita ningún examen para ser liberado", al considerar en que "su pena está agotada"."Va a ser una gran repercusión si sale en libertad, pero es un derecho que le corresponde a él. Pasaron 51 años desde que está detenido. Es algo inédito", describió el representante legal de "El Ángel".Por otra parte, el abogado hizo referencia la posibilidad frustrada de que Robledo Puch sea recibido en el hogar de ancianos "El Renacer", el cual también está ubicado en la localidad de San Nicolás."En principio había un lugar de alojamiento en un hogar de San Nicolás de los Arroyos, pero me desayuné que el titular del lugar dio marcha atrás", reconoció.En ese sentido, el letrado dijo estar sorprendido por tal decisión ya que gente del asilo festejó junto a Robledo Puch su cumpleaños 71 en la Unidad 26 de Olmos y señaló que ya habían aceptado recibirlo allí."Desconozco los motivos. Deben haberlo rechazado por la presión de la gente", especuló Alfonso.Elfue detenido el 3 de febrero de 1972 y condenado el 27 de noviembre de 1980 a "reclusión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado" por la Sala I de la Cámara de San Isidro, que lo encontró culpable de 11 homicidios, entre otros delitos.Durante sus 51 años en prisión, Robledo Puch pasó por múltiples unidades penitenciarias: la primera de ellas fue la Unidad Penal 9 de La Plata, de donde escapó el 7 de julio de 1973, aunque lo recapturaron 68 horas después.Permaneció en esa cárcel hasta 1981, cuando fue trasladado a la Unidad 2 de Sierra Chica en la que permaneció hasta el 23 de mayo del 2019 tras ser internado en el hospital municipal de Olavarría por una "neumonía multifocal".Cinco días después, tras recibir el alta, fue derivado a la Unidad 22 de Olmos, donde funciona el hospital penitenciario.Tras su recuperación, lo trasladaron a la Unidad 26 del mismo distrito, donde permanece alojado en la actualidad.Se trata de una cárcel que no tiene muros sino un alambrado perimetral; sólo aloja internos que no cumplen condenas por delitos graves o están próximos a recuperar la libertad y en su mayoría los presos superan los 60 años.La vida de Robledo Puch fue llevada al cine: el 11 de mayo de 2018 tuvo su premiere mundial en el Festival de Cannes el filme "El Ángel", que llevó a la ficción su historia interpretada por el actor debutante Lorenzo Ferro en una película dirigida por el realizador Luis Ortega.