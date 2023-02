River visita a Belgrano en la segunda presentación de la era Demichelis

El "Pirata" recibe a River en el Mario Kempes | Foto: Alejandro Santa Cruz.- archivo

El partido está muy lejos de ser un clásico pero tiene especial reminiscencia ya que no se olvida cuando Belgrano mandó al descenso a River al vencerlo en la Promoción de 2011, en un histórico hecho para el fútbol argentino

Foto: Maximiliano Luna. .- archivo

Este River tiene jugadores de notable nivel, más aún en el ámbito doméstico, con nombres como Ignacio "Nacho" Fernández, Pablo Solari, el colombiano Miguel Borja, Ezequiel Barco, Lucas Beltrán y el venezolano Salomón Rondón, flamante incorporación, quien recibió su primera citación en el club de Núñez y viajará con el plantel a Córdoba

Foto: Alejandro Santa Cruz..- archivo

River, de convincente rendimiento en el inicio del ciclo como técnico de Martín Demichelis, será visitante de Belgrano de Córdoba, que disfruta de su regreso a Primera, en uno de los encuentros a celebrarse este sábado por la segunda fecha de la Liga Profesional (LPF).El partido se jugará en el Estadio Mario Kempes, desde las 19:15, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y el VAR a cargo de Diego Abal, con televisación por parte de ESPN.El máximo escenario del fútbol cordobés lucirá repleto pese a que la dirigencia de Belgrano le puso un precio de 13.500 pesos a la entradas generales, 10.000 en total, que deben comprar los hinchas de River para presenciar el juego en el Kempes.A pesar de ese elevado precio es casi un hecho que las localidades se agotarán y Belgrano recaudará alrededor de 150 millones de pesos, un enorme negocio para el club cordobés que preside Luis Fabián Artime, ex delantero de Ferro, Independiente y San Lorenzo, entre otros clubes.El partido está lejos de ser un clásico pero despierta especial reminiscencia ya que no se olvida cuando Belgrano mandó al descenso a River al vencerlo en la Promoción de 2011, en un histórico hecho para el fútbol argentino.En el aspecto futbolístico, el River de Demichelis -sucesor de Marcelo Gallardo- presenta buenos indicios gracias a un rico plantel, el mejor de la LPF, y un esquema que parece ser correctamente asimilado por los jugadores, según quedó evidenciado con la victoria de visitante 2-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.El "Millonario" presenta una férrea defensa que tras cinco cotejos de pretemporada y uno de LPF sólo recibió un gol. Se apunta a salir jugando con el arquero Franco Armani, situación que no se vio muy reflejada en Santiago por las irregularidades del campo de juego. Es decir, hay un estilo, pero si el mismo no se puede desplegar se recurre a un "Plan B".Ante Belgrano, Demichelis no podrá contar con Emanuel Mammana, quien sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo y su lugar será ocupado por Leandro González Pírez. De esta manera, River no podrá repetir la formación que ganó en Santiago del Estero.En cuanto al resto, en comparación con el equipo de Gallardo, este River es más "vertical", más directo en cuanto a su camino al arco rival.Desde ya que este River tiene jugadores de notable nivel, más aún en el ámbito doméstico, con nombres como Ignacio "Nacho" Fernández, Pablo Solari, el colombiano Miguel Borja, Ezequiel Barco, Lucas Beltrán y el venezolano Salomón Rondón, flamante incorporación, quien recibió su primera citación en el club de Núñez y viajará con el plantel a Córdoba.Los frentes de River son varios: la LPF, Copa Libertadores, Copa Argentina (jugará ante Racing de Córdoba) y se viene el partido ante Banfield (22 del febrero) que en caso de triunfar la daría la posibilidad de jugar ante Boca la final de Trofeo de Campeones 2020.Ante este River, Belgrano afrontará un nuevo y exigente examen en su retorno a la máxima categoría.El primer paso del equipo de Guillermo Farré fue un buen empate sin goles ante Racing en el Cilindro. El esquema del "Pirata" planteó un claro 5-4-1, casi sin patear al arco y solo con Pablo Vegetti arriba luchando contra toda la defensa rival. Sin embargo, la duda surge si Belgrano debería jugar con un poco más de ambición al ser local y ante su gente pese a la opulencia de River.Matías García no jugará a causa de una molestia muscular y en su lugar ingresaría Ulises Sánchez.En el historial, pese a la mácula del descenso ante el "Celeste", River es claro vencedor con 22 triunfos contra siete en 36 encuentros.