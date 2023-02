Scioli, a favor de las PASO: "Que la gente ordene las candidaturas"

Foto: Alejandro Moritz.

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se manifestó a favor de que haya primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) dentro del Frente de Todos (FDT) y que la "gente democráticamente ordene las candidaturas".Él fue a buscar a quienes fueron sus adversarios. No solo fortaleció el PT, sino que se amplió a otros siete partidos. No solo lo hizo para ganar la elección, sino también para gobernar", dijo Scioli.En declaraciones a El Destape Radio, el exvicepresidente consideró que "ese es uno de los desafíos que tenemos: que cada dirigente en cada rincón del país pueda participar y que democráticamente la gente ordene las candidaturas".Asimismo, Scioli afirmó quey reconoció que si bien el mandato de Alberto Fernández se inició con dificultades imprevistas -como la pandemia y la guerra en Ucrania- "ahora la agenda se va acomodando", al defender la posibilidad de una reelección del mandatario.Al ser consultado sobre la posibilidad de que él mismo se presente como candidato, Scioli respondió: "Hoy mi misión es esta y desde acá trató de llevar soluciones todos los días a las economías regionales de nuestro país.En este sentido, agregó que dentro de los desafíos de la coalición oficialista está "reducir la inflación y que el salario rinda más" y agregó: "No podemos perder de vista la expectativa y la esperanza que la gente quiso desde el 2019"."Había exportaciones que parecían imposibles a Brasil y lo logramos. Ahora el gran objetivo es que esas pymes que exportaron puedan volver a exportar, mi responsabilidad personal es esta", manifestó Scioli y destacó que, gracias al trabajo llevado a cabo en Brasil, el país vecino "volvió a ser el principal socio comercial de la Argentina".