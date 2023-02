Estados Unidos denunció que un supuesto globo espía de China fue visto sobre el espacio aéreo. Foto: AFP.

China investiga la denuncia por un supuesto globo espía sobre EEUU y Canadá https://t.co/0kER7F2NaJ pic.twitter.com/L37c5ozYig — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 3, 2023

China dijo este viernes que está verificando información estadounidense según la cual se detectó un supuesto globo espía de su propiedad sobrevolando Estados Unidos y Canadá, y llamó a "no exagerar" el asunto."Se está efectuando una verificación", dijo a la prensa una, y agregó que "hasta que los hechos no estén claros, hacer conjeturas y exagerar la cuestión no ayudará a resolverla adecuadamente", recogió AFP.El Pentágono anunció este jueves quedurante un par de días, un descubrimiento que llega en un momento de alta tensión en las relaciones de ambas potencias.A pedido del presidente Joe Biden, el Departamento de Defensa examinó la posibilidad de derribar el aparato, pero tomó la decisión de no hacerlo debido a los riesgos potenciales para las personas en tierra, informó un funcionario del Pentágono."Claramente, la intención de este globo es la vigilancia, y la ruta de vuelo actual lo lleva a una serie de sitios sensibles", dijo el funcionario estadounidense, según la televisora CNN y las agencias de noticias AFP y Sputnik.La vocera de la cancillería china dijo también que no tenía información sobre si un, planeado para la próxima semana, se llevará a cabo según lo programado.En una charla con periodistas, Mao dijo que los políticos y el público deberían abstenerse de juzgar “antes de que tengamos una comprensión clara de los hechos” sobre los informes del globo espía.Blinken sería el miembro de más alto rango de la administración del presidente Joe Biden en visitar China, y llegaría en medio de los esfuerzos diplomáticos de ambos países para mitigar un alto deterioro que, entre otras cuestiones.