Moreau denunció "influencia" de Mahiques sobre un juez de Cómodoro Py y pidió que lo excusen del cargo

Diputado nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moreau.

En los chats de la banda de Lago Escondido, uno de los jefes de esa virtual asociación ilícita que se dedicaba a planificar variados delitos que abarcan diferentes artículos del Código Penal, realizó varias menciones al Camarista de Casación Barroetaveña. — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) February 2, 2023

El diputado nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moreau, aseguró este jueves que el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, ejerce "liderazgo e influencia" sobre el integrante de la Cámara de Casación de Cómodoro Py, Diego Barroetaveña, y consideró que esto sería "más que suficiente para una excusación" en un, uno de los jefes de esa virtual asociación ilícita que se dedicaba a planificar variados delitos que abarcan diferentes artículos del Código Penal, realizó varias menciones al camarista de Casación Barroetaveña", escribió Moreau en un hilo de Twitter.Al respecto, detalla: "Efectivamente,comparte un comentario con sus cómplices, q dice textualmente: ‘Se viene una heavy en el Consejo según me cuenta. En otro tramo Carlos Mahiques agrega: ‘, la denuncia la hizo un 4 de copas llamado Di Martino’”.En esa misma línea, el diputado nacional indicó que Mahiques también "cuenta que venía de una reunión social que había reunido a jueces, fiscales y otros personajes y dice: ‘uno de los supuestos ‘apretados’, que cuando vio lo de ‘Lengüita Moreau’ se cagaba de risa’"."Ese día yo hice referencia en un reportaje radial, dando a entender que Barroetaveña estaba siendo influido para que votara de determinada manera en la causa Hotesur y Memorandum de Irán. Las menciones de Mahiques confirman su liderazgo e influencia sobre Barroetaveña", subrayó Moreau.El diputado aseveró que "e"Claro que sólo podría ocurrir en un Poder Judicial donde prevaleciera la dignidad de los jueces. No parece ser el caso", completó.Ayer, el juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, determinó que la causa en la que se investiga el viaje a Lago Escondido, Río Negro, protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín se tramite ante en los tribunales federales de Comodoro Py y no en la Justicia federal de Bariloche, como ocurrió hasta ahora.Al respecto, ayer Moreau afirmó que "la aspiradora macrista de Comodoro Py se chupó otra causa" y se preguntó: "¿Será porque falló la presión que Juan Mahiques (fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires) ejercía sobre la fiscal según él mismo cuenta en los chats donde planificaban como zafar?".