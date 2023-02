"El trabajo es dignidad", dijo Alberto Fernández al entregar herramientas

en el acto.Asimismo, señaló queEl Presidente, además, expresó que: "Tenemos que acostumbrarnos a bajar el griterío y escuchar este murmullo de alegría y de demanda"; de "alegría por los problemas que podemos ir resolviendo, de demanda para saber que todavía nos queda mucho por hacer y que solo podemos lograr si todos trabajamos juntos, unidos".del programa Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales de la cartera social, informaron fuentes oficiales.Por su parte,Granados, por su parte, agradeció la visita del Presidente y dijo que "una vez más viene a traerle felicidad a la gente de Ezeiza: la has traído con un puente, un túnel, con plazas"."Y esta vez con esto que es lindo porque es trabajo y es lo que quiere la gente, trabajar", completó el intendente., que llevan adelante proyectos productivos, de servicios y que se encuentran en situación de vulnerabilidad., añadieron las fuentes.El Programa fortalece diferentes emprendimientos de la economía social de todo el país, enmarcados en distintas modalidades de producción, como textil, construcción, limpieza, agricultura o comercialización, entre otras.Son fondos con carácter de subsidio no reintegrable a organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.También estuvieron presentes en el acto la presidenta del Concejo Deliberante de Ezeiza, Dulce Granados, y la directora nacional de Articulación Social Productiva, Natalia Mainoldi.