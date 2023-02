Movimientos indígenas y sociales de Ecuador confirmaron el voto por el "No"

Foto: archivo

Vota NO en la consulta popular 🇪🇨

La pregunta 4 pone en riesgo tu privacidad 🕵️

❌El Gobierno NO cuida a la gente, ¡cuida sus privilegios políticos, dile NO a la política mañosa. #Elecciones2023 #ElGranPadrino #Ecuador pic.twitter.com/s74HfVGSDe — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) February 2, 2023

Dile NO al mal gobierno.



Lasso quiere que la @AsambleaEcuador designe a las autoridades de control. 🧐

Quiere a su antojo la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, la Fiscalía General y la Contraloría 😒 ¿Para qué? 🤔

Vota #8VecesNo#ALassoDileNo pic.twitter.com/ADui8XYjvb — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) February 2, 2023

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), entre otras organizaciones indígenas y sociales, ratificaron este jueves su voto por el "No" en el referendo que se realizará el 5 de febrero.dijo Leonidas Iza, presidente de la Conaie.Iza se refirió a los 218 acuerdos alcanzados en octubre pasado con el gobierno nacional luego de 90 días del diálogo que tuvo lugar tras 18 días de manifestaciones en las calles por parte del movimiento indígena y social en demanda de un pliego petitorio de 10 puntos, entre los cuales se exigía la focalización del subsidio a los combustibles, informó la agencia Sputnik.En rueda de prensa en la sede de la Conaie,, cambios a la institucionalidad como la reducción del número de legisladores integrantes de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y la extradición de los narcodelincuentes.ente autónomo que participa en la elección de unas 77 autoridades.El presidente de la Conaie expresó que la pregunta relacionada con la extradición de ecuatorianos vinculados al crimen organizado transnacional no resolverá el problema de la seguridad en el país.Respecto a la iniciativa gubernamental para reducir el número de asambleístas, indicó que tampoco solventará la problemática nacional y por el contrario, dará paso a la pérdida de representatividad de las provincias pequeñas y beneficiará a las grandes provincias y poderes económicos.Por su parte,Además, dijo queRespecto a la pregunta de garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione y controle a los servidores que la conforman, Sarango indicó que la Constitución ya permite la autonomía de la Fiscalía, y manifestó que también la Constitución vigente en el país garantiza los derechos de la naturaleza, por lo cual no tendría sentido el contenido de la consulta.para este ejercicio democrático, al cual se somete el gobierno de Guillermo Lasso en medio de bajos índices de aceptación a su gestión y de la investigación de una trama de corrupción por la presunta venta de cargos y contratos en el sector público.