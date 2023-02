Massa y el presidente de YPF analizaron el plan de inversiones y proyectos de la petrolera

Sergio Massa y Pablo Gonzalez en la reunión / Foto Prensa.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente de YPF, Pablo González, analizaron este jueves el plan de inversiones de la compañía para este año y sus principales proyectos.y uny para este año estima mayores inversiones en proyectos que permitirán generar la energía que el país necesita y convertirlo en un exportador de petróleo y gas aportando divisas para financiar el desarrollo de su economía.Massa y González analizaron el avance de distintos proyectos de transporte de hidrocarburos que son estratégicos para el desarrollo de Vaca Muerta y en la obra deque permitirá la exportación de crudo a Chile y los mercados del Pacífico, detalló YPF en un comunicado.El oleoducto tiene una extensión de 427 kilómetros desde Puerto Hernández, en Neuquén, hasta la Refinería de ENAP, en Biobío, Chile, y es operado por una sociedad que integran Chevron, ENAP e YPF.Durante la reunión, González también expuso los detalles de unacomo es el proyecto denominado” con una inversión estimada en US$ 1.200 millones y un plazo de ejecución de dos años.El objetivo de la iniciativa es, en la provincia de Río Negro, a través de unAdemás, se prevé la construcción de unay la instalación de dospara la carga de buques de gran porte.Massa y González analizaron además, el avance delbuscan desarrollar en el país con una inversión inicial de US$ 10.000 millones y una capacidad de producción final de 19 MTPA (millones de toneladas anuales).Días atrás, González recibió al, con quien continuó el análisis del proyecto que convertirá a la Argentina en un exportador neto de GNL a partir del desarrollo de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo.Por último, abordaron la agenda de laen donde YPF juega un rol muy importante a través de la producción dey el desarrollo de laCon, la compañía se ubica como elcon una capacidad instalada de 400 MW y avanza con la puesta en marcha de su primer parque solar en la provincia de San Juan, entre otras inversiones.Además, concomenzó su primer proyecto exploratorio en la provincia de Catamarca junto a Camyen.Además, inauguró con, y junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET y la Universidad Nacional de la Plata, la, que permitirá desarrollar el paquete tecnológico para sumarle valor a la producción de este mineral en el país.