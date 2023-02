Gago: "Confío cien por ciento en Matías Rojas"

Ezequiel Schelotto criticó a Gago: "No me gustó cómo se manejó conmigo"

El futbolista Ezequiel Schelotto, actualmente en condición de libre, volvió a criticar al técnico de Racing, Fernando Gago, al asegurar que no le gustó cómo lo trató cuando lo dirigió en la "Academia" tras recuperarse de una lesión en la rodilla.



"Viene un entrenador (Fernando Gago) al que le pasó lo mismo que a mí, pero cinco veces más (sobre las lesiones que tuvo el ex Boca en su carrera), y cuando me fui de Racing dije cosas que me salieron de adentro porque no me gustó cómo se manejó conmigo, pero hoy ya quedó atrás", dijo el "Galgo" sobre el entrenador.



Schelotto, de 33 años, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en 2021, cuando Juan Antonio Pizzi era el técnico del primer equipo.



Al rescindir su vínculo contractual con la institución de Avellaneda en julio del año pasado, ya con Gago como entrenador, el "Galgo" Schelotto declaró en su contra por no haberle dado las posibilidades que el jugador pretendía.



"No es el modo correcto de decir las cosas porque me gusta que vayan de frente. Dejé un montón de cosas para venir acá (tras jugar 10 años en Italia) y me sentí como que no servía más", agregó sobre el proceder de Gago en declaraciones a ESPN.



"Pensé que iba a ser un premio al trabajo por haber vuelto a jugar al fútbol. Fui 12 partidos al banco y el equipo ganaba 4-0, 5-0 y no me ponía. Y un día, cuando estoy por cambiarme por salir a hacer la entrada al calor, me dijeron que me tenía que ir a Aldosivi", continuó con su descargo hacia el actual DT "académico".



"Cuando me llamó Víctor Blanco (presidente de Racing), a quien aprecio mucho porque siempre me fue de frente, le dije que él ponga el número para pagarme porque yo quería jugar al fútbol", recordó sobre su primer contacto para llegar al club de Avellaneda.



"Este deporte es lindo, pero también tiene cosas feas: me rompí los ligamentos de la rodilla y estuve casi nueve meses afuera de las canchas, con 32 años, y era algo nuevo para mí", concluyó.



Ezequiel Schelloto, surgido en Banfield, hizo la mayor parte de su carrera en Italia (Inter y Fiorentina, entre otros) desde 2008, aunque también tuvo un paso por Portugal e Inglaterra, antes de regresar a la Argentina, en donde además de Racing jugó en Aldosivi, su último club.