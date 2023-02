Lago Escondido: avanza otra columna de manifestantes por el camino de montaña

La Justicia rechazó el último recurso de amparo sobre la seguridad física de los manifestantes / Foto: Pepe Mateos.

Una de las personas agredidas fue la fotoperiodista de Télam Alejandra Bartoliche / Foto: Pepe Mateos.

"Quieren que se vayan rápido y que salgan de la zona por un camino privado. Nosotros no aceptamos eso. Si no pueden bajar por el Camino del Tacuifí, se van a quedar una semana acampando frente a la mansión de Lewis hasta recibir una respuesta favorable" Julio César Urien

Foto: Alejandra Bartoliche.

Una columna de manifestantes avanza por el camino de montaña, en el marco de la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido, luego de que la otra columna fuera impedida de ingresar por el Camino público del Tacuifí por parte de peones rurales que trabajan en la estancia del magnate británico Joe Lewis, quienes los agredieron con piedras, rebenques y gas pimienta.En declaraciones a Télam, el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), Julio César Urien, ofreció detalles sobre el avance de la marcha tras las agresiones que sufrieron los manifestantes el miércoles., afirmó Urien, quien encabeza la columna 1 junto a otros referentes políticos, sociales y gremiales, que llegaron el lunes al Foyel, donde se encuentra el ingreso al Camino del Tacuifí por el cual se llega a Lago Escondido, luego de recorrer los 40 kilómetros que separan esa localidad de El Bolsón.En tanto,marchó por el Camino de Montaña, más largo y de dificultad media, hasta llegar a la cabecera oeste del Lago Escondido desde donde deberán recorrer nueve kilómetros en kayak hasta llegar al lago."La columna 2 pasó la noche en la Isla de los Patriotas que está en el medio del Lago Escondido. Lograron que cruzaran los 60 compañeros y ahora están navegando hasta la cabeza este del lago donde está la mansión de Lewis y van a acampar en el camino público de Sirga", detalló Urien a Télam.Además, reveló que existe una disputa entre "los compañeros de la columna 2 que quieren bajar por el Camino público del Tacuifí y la gente de Joe Lewis que no quiere eso"."Quieren que se vayan rápido y que salgan de la zona por un camino privado. Nosotros no aceptamos eso. Si no pueden bajar por el Camino del Tacuifí, se van a quedar una semana acampando frente a la mansión de Lewis hasta recibir una respuesta favorable", remarcó Urien."La decisión de los compañeros es quedarse ahí y si quieren que se vayan será por el Camino del Tacuifí donde los estaremos esperando", subrayó.Por otro lado, se refirió a las novedades en la Justicia que rechazó el últimoy ahora la causa quedo en manos del juez Daniel Llermanos, según informó Urien."Se volvió una causa judicial federal ya que entre los marchantes está el diputado del Parlasur (Gastón) Harispe", puntualizó.Asimismo, detalló la situación del manifestante herido, que luego de la represión "fue trasladado al hospital de Bariloche por razones de seguridad y no por gravedad de su salud"."Sabemos que tiene una lesión en su tabique nasal y aparentemente una fractura en la pierna, pero lo trasladaron porque en El Bolsón no hay seguridad", completó.El miércoles, nueve manifestantes y una fotoperiodista fueron retenidos durante dos horas y agredidos por peones rurales que responden a Lewis. La agresión denunciada por participantes y organizadores de la protesta ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al espejo de agua, prohibido para el tránsito público.de distinta gravedad fueron derivadas a un centro de salud de la localidad de El Foyel, informaron a Télam voceros de la organización.Entre los heridos derivados se encuentran el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro, informaron voceros de la marcha.El resto de los manifestantes retenidos por los hombres de Lewis fueron lay los manifestantes Leandro Rachid, Alfredo Chávez, Julieta Luna, Marcos Cianni, Joel Sverdlik, Alejandra Portatadino y Gabriel Berrozpe, informaron las fuentes.