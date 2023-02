Organizaciones sociales y políticas repudiaron el ataque a manifestantes en Lago Escondido

Ataque a manifestantes en Lago Escondido VER VIDEO

🖐️ Repudiamos la violencia ejercida contra manifestantes que reclamaban se cumpla la ley y se habilite el paso público a Lago Escondido. Entre ellos estaba nuestro estrecho colaborador Gabriel Berrozpe, hijo de nuestro compañero Eduardo Berrozpe.



Nota 👉 https://t.co/wBYz1rAsSk pic.twitter.com/Y7Xv9ntpUQ — Asociación Bancaria (@La_Bancaria) February 2, 2023

"El ataque es consecuencia de lo que se viene denunciando hace tiempo, es necesario marcarlo para que se termine el Estado paralelo en la Patagonia" Celeste Fierro

Repudio absoluto: la patota de Lewis golpeó a mi compañera @Cele_Fierro y a más referentes y periodistas, cuando se encontraban en la zona de Lago Escondido. No nos van a parar, vamos a seguir defendiendo nuestros territorios! Fuera Ingleses de Malvinas y toda la Argentina! pic.twitter.com/rKOmlmOueP — Alejandro Bodart (@Ale_Bodart) February 1, 2023

“Quedó demostrado que el violento es Lewis, amparado por la inacción del Gobierno de la Provincia de Río Negro y la Policía Rodolfo Aguiar

La CTA Autónoma Rio Negro repudió y exigió el esclarecimiento de la agresión de la patota del empresario inglés hacia un manifestante herido en El Foyel, y pidió a la Justicia que esclarezca por qué un policía provincial portaba gomera pic.twitter.com/1bBC9Qg0d3 — CTA Autónoma de Río Negro (@ctarionegro) February 1, 2023

Dirigentes y organizaciones sociales y políticas repudiaron la "usurpación y la violencia" del ataque por parte de empleados del magnate británico Joe Lewis y aseguraron que "en un Estado de derecho democrático no se pueden permitir este tipo de actitudes cobardes"."Repudiamos la usurpación y la violencia contra todos los manifestantes que pacíficamente reclamaban se cumpla la ley y se habilite el paso público para ingresar a Lago Escondido. En un estado de derecho democrático no se puede permitir este tipo de actitudes patoteriles y mucho menos que miembros policiales y de seguridad no intervengan para impedir la violencia con que cobardemente atacaron a los compañeros",De esta manera se refirieron al ataque cometido el pasado miércoles por empleados de Lewis contra militantes en el marco de una nueva marcha al ingreso al Camino del Tacuifí, uno de los accesos a Lago Escondido, en la provincia de Río Negro."Estamos repudiando la actitud patotera, cobarde y violenta de los empleados rurales de Joe Lewis y vamos a realizar la denuncia penal contra todos los implicados",(Fipca), unas de las principales organizadoras de la Séptima Marcha Soberana a Lago Escondido.El exmilitar aseguró que "ha sido otra jornada histórica" porque los militantes pudieron "andar por el camino que tiene prohibido al pueblo Lewis".quien repudió el ataque de los empleados del británico a la dirigente nacional del partido Celeste Fierro."Repudio absoluto: la patota de Lewis golpeó a mi compañera Celeste Fierro y a más referentes y periodistas, cuando se encontraban en la zona de Lago Escondido. No nos van a parar, ¡vamos a seguir defendiendo nuestros territorios! ¡Fuera Ingleses de Malvinas y toda la Argentina!",, por lo que debió ser derivada a una unidad de asistencia médica, junto con otros militantes agredidos."El ataque es consecuencia de lo que se viene denunciando hace tiempo, es necesario marcarlo para que se termine el Estado paralelo en la Patagonia", dijo este jueves Fierro en declaraciones para AM990.En tanto,, sufrió "golpes y piedrazos que ocasionaron su internación" y agregaron que "dicha agresión fue propiciada por peones rurales que respondían a Lewis, quienes le tiraron encima sus caballos y lo golpearon con rebencazos y piedras".De esta formaque pidió el "esclarecimiento por la agresión recibida" y pidieron que la justicia dé cuentas de "por qué un policía provincial portaba gomera".“Quedó demostrado que el violento es Lewis, amparado por la inacción del Gobierno de la Provincia de Río Negro y la Policía”, dijo Rodolfo Aguiar,Finalmente,(MTE) ofreció su solidaridad con los militantes agredidos por "la banda parapolicial de Lewis"."Fueron agredidos al intentar acceder al Lago Escondido en ejercicio de los derechos que le asisten a todo ciudadano argentino y la soberanía nacional ultrajada por el invasor", concluyó a través de su cuenta de Twitter.